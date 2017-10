foto: soft_light, Shutterstock

Credintele pe care le cultivam ne slefuiesc viata. Ele ne pot aduce fericire sau, din contra, mormane de tristete. Iata patru credinte (pe care nu le-ai invatat acasa sau la scoala) care iti vor transforma viata in bine.

1. Eu imi creez propria viata

Atunci cand constientizezi acest lucru si ti-l spui zilnic, mentalitatea ta de victima dispare. Iti dai seama ca viata nu ti se intampla, ci se intampla prin tine. Sincronicitatile sunt din ce in ce mai dese, inclusiv faptul ca vezi anumite secvente de cifre (11:11, 22:22, 14:14) din ce in ce mai des. Esti la locul potrivit, in momentul potrivit si intalnesti oamenii potriviti. Nu mai este nevoie sa te zbati si sa te agiti. Binele vine pur si simplu spre tine.

2. Corpul meu are capacitatea de a se vindeca

Ideea este veche de pe vremea lui Iisus si sustinuta de leaderi spirituali actuali si chiar de stiinta. Nu iti spun sa renunti la medicamente sau la medicul de familie. Ci doar sa constientizezi si folosesti la maxim puterea cu care te-ai nascut. Da-i corpului tau comanda mentala de a fi sanatos, ai o credinta de fier ca aceasta stare este posibila, si vezi ce se intampla.

Cea mai mare frica a oamenilor, din care deriva restul fricilor, este frica de moarte. Ani la rand ni s-a spus ca moartea reprezinta sfarsitul, ca daca nu ne comportam in anumit fel, vom ajunge in iad si vom suferi. Esti mai mult decat corpul tau fizic. Esti suflet si spirit. Acestea reprezinta partea divina din tine, cea care nemuritoare. Corpul fizic este doar un avatar cu ajutorul caruia traiesti experienta pamanteana. Atunci cand acesta se uzeaza si inceteaza sa functioneze, spiritul isi continua calatoria. Acum intelegi de ce se mai vorbeste despre moarte ca despre o trecere in nefiinta?

4. Iubirea este o alegere

Iubirea este unul dintre cele mai prost intelese cuvinte desi inima noastra stie ce este iubirea. Iubirea este o stare de a fi care implica bucuria de a trai, compasiunea, empatia, generozitatea, bunatatea, lipsa conditionarii. Experientele pe care le avem in copilarie, societatea si mass-media ne indeparteaza de iubire si ne fac sa traim intr-o permanenta stare de frica. Ne fac sa credem ca iubirea este ceva conditionat, care vine din exterior. Sa ne teme ca vom pierde iubirea atunci cand o gasim. Cand, de fapt, iubirea este insasi esenta noastra. De aceea, iubirea este o alegere.