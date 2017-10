foto: BigLike Images, Shutterstock

Stirile vehiculate in mass media dar si pe retelele de socializare creeaza un sentiment de frica si ne pun intr-o stare de auto-aparare. Ne fac sa traim cu teama ca oricand se poate intampla ceva rau. Acest lucru nu ne ajuta pe noi sau specia umana ca intreg. Nu de asta ne-am nascut. Scopul nostru pe pamant nu este sa traim in frica. Pentru a fi pe deplin prezenti, trebuie sa stim cine suntem si sa actionam din iubire, nu din frica.

Ai deja toate instrumentele de care ai nevoie pentru a te arata in lume fara teama. Ai capacitatea de a te ingriji, de a iubi, de a sprijini si de a imbratisa. Ne cream viata in fiecare clipa insa, nu folosim aceste daruri de spirit intotdeauna. In schimb, am devenit fricoase pentru ca am uitat cine suntem. In calatoria ta prin viata, vei avea mereu de-a face cu oameni, iar oamenii te vor invata cum sa ai de-a face cu tine. Vezi cat e de frumos?

Atunci cand nu te ancorezi in iubire, te convingi ca esti in pericol si emiti pe aceasta frecventa.Cate relatii s-au incheiat pentru ca cineva nu era dispus sa accepte si sa lase cealalta persoana sa se fie ea insasi? Cate razboaie s-au purtat din cauza unor diferente ideologice sau din nevoia de a cuceri, a controla?

In zilele noastre, insa, putem alege toleranta. Le putem permite celorlalti sa fie diferiti fara sa ii judecam, blamam sau respinsge ramand autentice. Incepem sa constientizam faptul ca nu trebuie sa fim altfel decat suntem, sa le facem pe plac altora, doar pentru a fi iubite. Ne dam seama ca suntem minunate, asa cum suntem, si la fel sunt si ceilalti. Cheia catre armonie este sa iti permiti tie si celorlalti sa fiti autentici. Daca trebuie sa te schimbai pentru a face o alta persoana fericita, vei suferi. Daca trebuie sa schimbi o alta persoana pentru a fi fericita, vei suferi tu.

Asadar, respecta si onoreaza cercul vietii. Si fii constienta de faptul ca un leu nu va putea fi niciodata un elefant.