foto: Jacob_09, Shutterstock

In cat timp iti poti cumpara masina preferata? In functie de cat de horata esti sa o ai, de la o zi la nouzeci de zile, spune Michelle Lee, cunoscuta drept "The Coachapist" si una dintre principalele invitate ale summit-ului Awakened Woman Convergence 2017, din Scottsdale Arizona.

Michelle Lee este autoarea cartii "From Profit to Power" si unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati life-coach din Arizona. In timpul prezentarii pe care a sustinut-o in cadrul evenimentului, Michelle a povestit ca a intrat in posesia masinii visurilor ei - un Mercedes nou nout, atunci cand a hotarat ca merita sa aiba aceasta masina si a transmis o intentie clara in Univers. Pe baza experientei si cercetarilor personale, Michelle a creat un sistem in trei pasi care te poate ajuta sa iti indeplinesti dorintele inimii. "O dorinta sau un proiect antreprenorial este similar cu nasterea unui copil", spune ea. "Samanta are nevoie de timp pentru a da rod si a se manifesta in lumea exterioara."

Este perioada in care te conectezi cu intuitia ta, cu intelepciunea ascunsa in cele mai adanci colturi ale inimii tale. Este perioada in care ramai insarcinata cu viziunea ta.

Cel de-al doilea pas consta in transcrierea viziunii in realitate, in actiuni concrete. Dupa ce ai o imagine clara asupra a ceea ce vrei sa indeplinesti sau sa faci, este momentul sa iei decizii si sa actionezi. Pentru ca, o viziune, oricat de frumoasa sau de benefica pentru omenire ar fi, va ramane doar o viziune cata vreme nu actionezi. Nu te teme. Daca acea idee ti-a venit in minte inseamna ca Universul iti va pune la dispozitie si uneltele prin care sa o transformi in realitate. Pe scurt, ideea este ca devii soferul Mercedes-ului tau atunci cand decizi lucrul asta.

Ultimul pas este nasterea. Acel moment in care demersurile tale, bazate pe viziune si pe dorinta inimii tale, devin realitate. Acel moment in care simti bucurie, entuziasm si implinire. In care stii care iti este rostul in lume si te simti binecuvantata ca il poti impartasi cu ceilalti oameni.