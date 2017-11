foto: Zolotarevs, Shutterstock

Esti in permanenta conectata la campul constiintei universale doar ca nu esti in permanenta constienta de acest lucru. Aceasta conexiune iti da un flux universal de energie pe care iti doresti sa il accesezi non-stop. In anumite zile insa, aceasta legatura pare greu de stabilit sau de perceput. Cu toate acestea, indrumarea cosmica iti este la indemana zilnic. Trebuie doar sa o constientizezi. Iata trei momente de zi in care iti va fi mai usor sa o faci.

1. Cand alergi

Mersul pe jos, alergatul sau yoga te pot pregati pentru o experienta meditativa, mai ales cand esti inconjurata de natura. Cu toate acestea, alergatul are ceva special. Necesita suficient efort incat sa il simti ca un exercitiu. Actul insusi de a respira si de a pune un picior dupa altul intr-un anumit tempo este un proces repetitiv care pune pe pilot automat.

Esti singura cu tine si gandurile tale, ceea ce sporeste sansele de a avea o experienta meditativa. Esti conectata la sinele tau profund si inteligenta cosmica.

Dusul este acel moment al zilei noastre cand ne indepartam de lume si ne retragem in locul nostru linistit, sigur si purificator. Este ca si cum ai intra intr-o camera speciala unde iti linistesti mintea si te concentrezi asupra corpului tau.

In experienta ta subiectiva, dusul exista dincolo de spatiu si timp, intr-o stare diferita de existenta, neafectata de lumea exterioara. In aceasta stare, mintea ta poate curge, fara a fi filtrata de vocea dinauntru. Este un fel de experienta meditativa in care gandurile tale curg. In aceasta stare este foarte usor sa primesti mesajele si intelepciunea Universului.

3. Cand pregatesti masa

Majoritatea oamenilor nu-si dau seama de frumusetea momentului pregatirii mesei. Este un amestec rar de elemente care te fac sa te simti prezenta acum, sa iti pui mintea pilot automat si iti dau un sentiment de satisfactie pe masura ce faci ceva care te umple cu energie. Acest moment inducea adesea o stare de flux. Din acest loc, te poti conecta cu usurinta la mesajele Universului si la intuitia ta care te calauzeste intotdeauna pe drumul cel bun.