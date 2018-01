foto: Kl Petro, Shutterstock

Chiar daca nu esti un fan al filmelor cu arte martiale, sigur ai auzit de Bruce Lee. Desi a fost un veritabil star de cinema, realizarile sale cele mai mari nu au avut nimic de-a face cu industria cinematografica. Mostenirea lui Lee consta in filozofia sa personala pe care el a numit-o "Jeet Kune Do" - Calea pumnului care intercepteaza.

"Nu va lasati prinsi intr-o anumita forma, adaptati-o si construiti-o pe a voastra, lasati-o sa creasca, sa fie ca apa. Goliti-va mintea; sa fie fara forma, ca apa. Astfel, cand puneti apa intr-o ceasca, devine ceasca. Cand puneti apa intr-o sticla devine sticla, cand o puneti intr-un ceainic devine ceainic. Astfel, apa poate curge sau prabusi. Fii apa, prietene," scria Bruce Lee

Fiind unul dintre cele patru elemente esentiale ale vietii, apa are propriul sau caracter. Acest element este asociat cu mentalul si puterea sa provine din perseverenta. Apa este calma, linistita si ia forma obiectului in care se afla. Cu toate acestea, apa nu-si schimba niciodata aspectul. Indiferent daca este intr-o ceasca, un acvariu sau o gaura in apele subterane este intotdeauna apa indiferent de forma pe care o ia.

Indiferent de cat de mult timp trece, apa va astepta pana cand o oportunitate ii va deschide o usa. Apa va face lucruri mici, neobservabile care vor parea nesemnificative in momentul de fata, dar care odata cu trecerea timpului vor crea un rezultat de cu o putere de neoprit.

Apa poate ramane nemiscata pe vecie pentru a-si pastra puterea potentiala, dar cand apare o oportunitate, poate fi una dintre cele mai distrugatoare forte de pe Pamant. Uita-te ce poate face un tsunami. Dorinta apei de a-si indeplini scopul nu poate fi oprita nici daca este blocata intr-o cutie sau izolata intr-un pahar. Apa va astepta aparitia oportunitatii fara sa-si schimbe forma pana cand o "usa se deschide" sau se vaporizeaza. In cele din urma va deveni apa din nou cazand pe Pamant.

Aceste caracteristici ale apei - adaptabilitatea, perseverenta si rezistenta - l-au inspirat pe Bruce Lee sa spuna: "Fii apa, prietene!” Adapteaza-te mediului inconjurator fara a schimba sa iti schimbi esenta. Si nu uita ca fiecare mica schimbare genereaza una mai mare.