foto: Jozef Klopacka, Shutterstock

Atunci cand ne gandim la artisti, oameni de stiinta si persoane inovatoare, ne gandim la inspiratie. Sa fii inspirat inseamna, de fapt, sa fii conectata la creator, la Marele Spirit (cum il numesc indienii americani) sau Dumnezeu (asa cum il numim in religia ortodoxa). Atunci cand esti inspirata forte, facultati si talente existente in tine in stare latenta se trezesc la viata si descoperi ca esti cu mult mai mult decat credeai, spune Patanjali.

Poti oricand sa faci asta. Canalele de comunicare sunt deschise tuturor, cu conditia sa iti doresti sa le accesezi. In cartea sa "Living an Inspired Life: Your Ultimate Calling", Wayne Dyer prezinta cateva modalitati prin care fiecare dintre noi poate accesa intelpciunea universala.

1. Daruieste ceva din inima, in fiecare zi, fara sa ai nici un fel de asteptare

Wayne Dyer obisnuia sa aleaga darul fiecarei zile dimineata, in timpul meditatiei sau al programului de exercitii. Poate fi vorba de un zambet, un bilet la teatru, o donatie sau o jumatate de ora din timpul tau. Ofera darul tau atat persoanelor apropiate cat si necunoscutilor.

2. Constientizeaza-ti gandurile

Identifica-le pe cele care nu sunt aliniate cu energia divina. De exemplu daca te surprinzi judecand pe cineva, concentreaza-te asupra unei calitati a persoanei respective si schimba gandul.

Dimineata, atunci cand inca nu te-ai trezit complet si seara, inainte sa adormi, pastreaza unul sau doua minute pentru timpul tau cu Dumnezeu (sau Sursa, Spiritul, Universul, cum vrei tu sa il numesti). Mentine o stare de apreciere si rosteste cu glas tare: "vreau sa ma simt bine."

foto: Nejron Photo, Shutterstock

4. Viata mea este mai mult decat sunt eu

Aceasta este o afirmatie pe care Wayne Dyer iti recomanda sa ti-o intiparesti in memorie, ba chiar sa o tiparesti pe o bucata de hartie si sa o plasezi intr-un loc in care o poti vedea zilnic. "Eu" se refera la identificarea ta cu egoul care este efemer. In schimb, viata ta este energie universala curgand prin tine, fara sa fie blocata de go, si este infinita.

5. Dedica-ti viata unui scop care sa reflecte constientizarea faptului ca esti o scanteie divina

"Esti maretia personificata, un geniu, si un maestru al creatiei - indiferent de ce spun altii," spune Wayne Dyer. Propune-ti, in tacere, sa incurajezi si sa iti exprimi natura divina.