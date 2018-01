foto: Dima Aslanian, Shutterstock

Introvertitii nu se fac mici in preajma altor oameni, spre deosebire de timizi. Faptul ca evita multimile sau ca au doar cativa prieteni apropiati ii face insa pe unii oameni sa ii incadreze in categoria timizilor. Iata insa opt caracteristici care ii diferentiaza de acestia.

1. Au nevoie de timp petrecut in singuratate pentru a se reincarca

Spre deosebire de ceea ce crede lumea, introvertitii petrec timp de unii singuri pentru a se energiza si a se reincarca, nu pentru a evita oamenii. Singuratatea este o nevoie pe care trebuie sa si-o satisfaca, pentru ca numai in astfel de momente isi pot asculta intuitia si goli mintea.

2. Gandirea lor este mai matura

Introvertitii sunt suflete linistite care iubesc sa observe totul imprejurul lor. Ei inregistreaza fiecare detaliu. Vor sa inteleaga functioneaza lucrurile, ceea ce le ofera o gandire mai matura in comparatie cu cea a persoanelor de varsta lor.

3. Stiu sa asculte si au foarte putini prieteni apropiati

Introvertitii nu se inconjoara cu multi oameni. Ei prefera conversatia de tip unu-la-unu in timpul careia se pot concentra asupra persoanei cu care vorbesc. Stiu sa asculte, nu se deschid cu usurinta in fata altora si isi fac doar cativa prieteni apropiati.

4. Viseaza cu ochii deschisi

Desi introvertitii par linistiti, imaginatia lor nu este. Ei au minti active si, de multe ori, se pierd in lumea pe care mintea lor a creat-o. Se bucura de ea mai mult decat de cea reala, nu pentru ca au un caracter prea slab pentru a se confrunta cu realitatea ci pentru ca isi acceseaza potentialul creativ.

5. Nu se angajeaza in conversatii inutile

Vorbaria goala nu impresioneaza niciodata un introvertit. Ei nu se angajeaza in conversatii de complezenta. Le place sa discute despre subiecte care variaza de la visele si aspiratiile lor la toate celelalte lucruri care conteaza cu adevarat.

6. Prefera diferite forme de comunicare

Introvertitii prefera mai multe forme de comunicare astfel incat sa poata exprima vastitatea gandurilor lor. Vorbitul este doar una dintre ele insa se plictisesc de cuvinte deoarece modul in care oamenii pot interpreta cuvinte este limitat. Le place sa vorbeasca in fata unor grupuri mari de oameni sau in cadrul unor evenimente publice, contrar credintei populare ca sunt prea timizi sa faca asta.

7. Simt nevoia sa scrie

Scrisul este locul unde introvertitii se pot exprima mai liber decat vorbind. Aceasta activitate ii ajuta sa se debaraseze de emotii care ii apasa. Prin scriere, ei isi pot materializa gandurile.

8. Observa tot

A fi un bun observator este una din calitatile introvertitilor. Observa aproape tot ceea ce se intampla in jurul lor, inclusiv ceea ce simte cealalta persoana. Daca oamenii timizi evita sa se afle in centrul atentiei pentru a nu fi expusi in fata celorlalti, adevaratilor introverti nici ca le pasa de asta.