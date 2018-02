Evolutia spirituala este un proces in care sufletele noastre cresc, se extind si isi amintesc cine sunt, de se afla pe Pamant si care este misiunea pe care si-a ales-o. De regula, evolutia spirituala se desfasoara in trei etape.

Daca doresti sa afli in ce etapa este sufletul tau, citeste care sunt acestea si afla ce ii face pe oameni sa ramana blocati la prima.

Etapa 1 - Schimbarea convingerilor

Iti dai seama ca viata ta este rezultatul convingerilor tale.

Majoritatea oamenilor, daca nu toti, reprezinta suma a ceea ce cred. Un sistem de credinte este definit ca un set de principii care formeaza impreuna baza unei religii, a unei filosofii sau a unui cod moral. Aceste credinte pot include credinte magice, credinte mitice, credinte rationale, credinte stiintifice si altele.

O credinta magica ne face sa credem ca putem afecta lumea fizica si viata altora prin puterea intentiilor noastre, care este in cea mai mare parte guvernata de ego-ul nostru. FIlosofia de tip New Age ne spune ca putem folosi puterea intentiei si legea atractiei pentru a manifesta in viata noastra lucrurile pe care le dorim. Cu cat credinta noastra este mai puternica, cu atat mai mare este posibilitatea de a face ca lucrurile pe care le dorim sa apara in mod magic. Ceea ce avem nevoie este doar o intentie concentrata. Cu toate acestea, desi laudabile, nu produc efecte masurabile. Inca nu suntem suficient de puternici pentru a influenta lumea sau universul.

Aceasta se datoreaza faptului ca intentia noastra este bazata pe ego. Este nevoie ca intentia sa plece din inima, sa serveasca scopului tau cel mai inalt precum si al celorlalti, si sa fie conforma cu misiunea ta in viata. Abia atunci intervine cel de-al doilea element.

Credinta este un alt element esential. Ea iti da putere, entuziasm, inspiratie.

In functie de ce faci la pasul unu, te tine prizoniera in vechiul sistem de credinte sau te conduce spr transcendenta. Atunci cand credinta vine din suflet, esti capabila sa depasesti toate limitele. Esti indrumata spre a treia etapa, care este o experienta directa.

Etapa 3 - Experienta directa

Experienta directa este o legatura directa cu sursa. Nu are nimic de a face cu constructiile noastre mentale despre zei sau ingeri.

In acest stadiu, ne extindem dincolo de sinele nostru personal, dincolo de formele de gandire mitica pe care ne place sa le auzim. Aceasta este o abilitate care se invata si care poate fi cultivata prin practica, conectare cu sinele nostru superior si in natura.