Sa iti doresti sa ai succes, sa stii ce inseamna succesul pentru tine si sa iti stabilesti obiective reprezinta primii pasi in drumul spre reusita. Actiunile, atitudinea si gandurile tale fac restul. Iata cele mai des intalnite patru obstacole care ii impiedica pe oameni sa aiba succes.

1. Iti ascultati temerile

Temerile sunt ganduri ireale care par reale. Cu cat le asculti mai des, cu atat te inunda cu dovezi false care sunt destul de convingatoare.

Nu exista o persoana de succes in aceasta lume care sa nu fi simtit teama cand a inceput.

Remediu: Accepta faptul ca ai aceste temeri. Foloseste-le intr-un mod pozitiv pentru a-ti stabili obiective realiste si realizabile.



2. Lasi obstacolele sa te opreasca

Obstacolele externe sunt in afara controlului tau. Ele pot fi lucruri sau imprejurari care te impiedica de fapt sa progresezi. De exemplu, partenerul tau de afaceri se retrage sau nu ai suficiente resurse pentru a incepe afacerea la care visezi.

Remediu: priveste obstacolele ca pe un test dat de univers pentru a vedea cat de puternica este dorinta ta. Adopta vointa si creativitatea unui copil.

3. Ai prea putin timp

Timpul este una dintre resursele care pot fi limitate cand stabiliti o anumita data pentru finalizarea proiectului. Desi ai inceput la data la care ti-ai propus, distragerile inevitabile te pot impiedica sa il finalizezi la data propusa.

Remediu: ajusteaza din mers si informeaza-ti echipa in privinta modificarilor planurilor tale.

4. Iti stabilesti obiective prea mari

Intr-o noua cercetare efectuata in 2017 de E.Aa Arens si colegii sai de la Universitatea din Heidelberg, se arata ca pericolul nu consta in riscul de a nu iti atinge obiectivele, ci in a le seta prea mari precum si in lipsa de ajustare si adaptare atunci cand circumstantele stau in calea indeplinirii celor mai bune planuri puse pe hartie.

Remediu: adapteaza-te la schimbare. In astudiul mentionat mai sus cercetatorii germani incearca sa examineze rolul credintelor depresive in procesul de stabilire a obiectivelor. Autorii au ajuns la concluzia ca, daca esti buna la ajustarea obiectivelor pe auto-evaluarii, inseamna ca ai capacitatea de a te adapta la schimbare ceea ce implicit te-ar putea proteja impotriva deprimarii.