Mult mai des suferim din cauza unor inchipuiri decat din cauza realitatii, poate si pentru ca temerile, cele care ne impiedica sa luptam pentru ce ne face fericiti, sunt de mai multe ori inchipuite, decat reale.

Se spune ca ne dobandim temerile, in mare parte, in copilarie. Le „mostenim“ de la parinti, de la bunicii si fratii nostri, pentru ca le „invatam“ din comportamentul pe care-l observam in jur. In timp ce unele temeri sunt instinctive, utile si salvatoare de vieti (e bine sa stii ca focul arde sau ca un sarpe poate ataca mortal si sa te feresti) altele sunt dobandite in urma unor experiente emotionale neplacute, chiar daca nu traite personal. De exemplu, daca mama noastra a avut o copilarie trista din cauza divortului parintilor ei, de teama sa nu ne expunem copiii la aceleasi suferinte, preferam sa traim intr-o casnicie nefericita. Teama nu aduce insa, de obicei, nimic bun.

Fa un efort, gandeste pozitiv!

Atunci cand anticipezi in mod repetat decursul sau finalitatea unei situatii, imaginandu-ti cele mai sumbre scenarii, iti provoci singura suferinta. Si cu cat repeti mai mult un gand care intretine o stare de neliniste si teama, cu atat se intoarce impotriva ta. Teama de a fi parasita, de a esua, de a face greseli, de a ramane singura toata viata, teama de minciuna, de ipocrizie, de tradare, de a fi dezamagiti, sunt doar cateva dintre cele care ne bantuie pe toti la un moment dat in viata.

Te temi de schimbare?

Te temi sa iesi dintr-o relatie in care nu esti fericita, pentru ca, poate n-o sa mai iubesti pe altcineva sau alt barbat nu va mai fi interesat de tine? Te temi sa iti schimbi locul de munca prost platit, pentru ca, poate, nu vei gasi altul macar la fel de bun? Sa pui punct unei situatii inseamna sa o iei de la zero si asta sperie. Dar este vorba de o falsa teama. Teama ca poate vei renunta la ceea ce ai si nu vei ramane cu nimic, nu vei gasi altceva mai bun si iti va fi mai rau decat inainte. Te temi de respingere, de esec. Dar gandeste din alta perspectiva: tu, de fapt, te temi ca vei pierde ceva ce oricum nu ai cu adevarat. Daca ai fi fericita intr-o relatie, daca ai iubi si ai fi iubita, implinita, nu te-ai gandi sa ii pui capat. Daca ai castiga bine la serviciu, daca ai fi respetcata, daca te-ai intelege cu colegii, cu seful, daca te-ai duce cu drag acolo zi de zi, nu te-ai gandi sa-ti dai demisia.

Te temi sa nu pierzi un fals confort, prin urmare teama ta nu este una reala, justificata. Sansa ta la ceva mai bun exista, de tine depinde sa crezi in ea!

Curajul poate aduce fericirea

Fiecare alegere in viata e un joc pe care poti sa-l castigi sau sa-l pierzi, dar e mai bine sa gresesti decat sa nu incerci. Daca nu risti, nu ai cum sa ajungi mai aproape de implinire. E drept, poate sa para confortabil sa ramai unde esti deja, dar nu suntem facuti sa ne complacem, ci sa luptam pentru mai bine. Se spune ca Dumnezeu ii iubeste pe cei curajosi, asa ca lasa frica deoparte. Poate fericirea te asteapta dupa colt si trebuie numai sa faci cativa pasi catre ea!