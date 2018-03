foto: Mehendra_art, Shutterstock

Eram o copila atunci cand tata m-a povatuit sa aleg intotdeauna cu capul, nu cu inima. In timp am invatat ca intotdeauna este mai bine pentru mine si pentru cei din jur sa aleg cu inima. Deciziile luate cu inima nu sunt, neaparat, cele mai placute insa intotdeauna iti dau un sentiment de usurare si certitudinea ca faci ce trebuie.

Sa iei o decizie cu inima nu inseamna sa spui da la orice ce ti-ar cere un prieten drag, un membru al familiei sau persoana iubita doar pentru ca solicitarea vine din partea unuia dintre ei. Am trecut prin aceasta situatie si, oricat de mult m-a durut sa spun nu, in cele din urma am facut-o. Atunci cand suntem prizonieri ai mintii noastre, ne este mai greu sa sesizam viziunea de ansamblu. Actionam pe baza a ceea ce stim deja, a fricilor si credintelor noastre limitative, a dorintei de a fi acceptati si iubiti. Tindem sa spunem da unor solicitari lipsite de noi si nu unor provocari sau situatii care ne-ar putea ajuta sa crestem, iesind din zona de confort.

Sa iesi din zona de confort inseamna inclusiv sa inveti sa spui nu in loc de da. Poate ca iti doresti din suflet sa ajuti un prieten care iti cere ajutorul si vrei ca la randul tau sa oferi in lume bunatatea si generozitatea cu care esti tratata. Dar in acelasi timp, undeva, in interiorul tau exista un semnal de alarma. Atunci cand nu stii ce sa faci, iar mintea iti da o mie de argumente pro si contra, inima te poate ajuta sa gasesti raspunsurile la doua intrebari simple si sa iei decizia corecta.

Cum ma face sa ma simt decizia luata?

Este decizia luata spre cel mai inalt bine al meu sau al persoanei implicate?

Spre exemplu, iti doresti sa ajuti o prietena care are nevoie de masina ta si sa i-o imprumuti. Dar oare este cel mai indicat lucru sa faci asta atunci cand afara viscoleste si traficul este infernal? Poate ca spunandu-i nu, o feresti si pe ea, si pe tine de o suferinta inutila. Este adevarat ca risti ca persoana cealalta sa se supere. Este dreptul ei. Asa cum tu ai dreptul sa spui nu atunci cand crezi ca asa este mai bine pentru toata lumea.