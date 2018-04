Cunoscut ca si sinele inferior, ego-ul te tine prizoniera in capcana lui ”trebuie”, a lui ”maine”, a fricii, a grijilor si a vinovatiei. Iata cei sapte pasi care te pot ajuta sa te eliberezi de el pentru a putea fi autentica si a-ti exprima intregul potential.

1. Nu mai lua lucrurile in mod personal

Tot ceea ce spun sau fac altii este o proiectie a propriului lor sine fals si a realitatii lor. Nu mai fi ofensata de cuvintele sau actiunile lor.

2. Elibereaza-te de dorinta de a castiga

Desi subconstientul spune un lucru, mintea constienta spune altceva. Si oamenii tind sa asculte mai mult mintea lor constienta decit sinele lor subconstient. Atunci cand tii cont de indrumarile sinelui tau superior, nu jignesti pe nimeni deoarece te abtii sa spui lucruri care stii ca ii pot rani pe ceilalti

Societatea moderna te invata ca a intra in competitie reprezinta cheia spre succes. Insa in calatoria catre un mod de viata superior, sa castigi nu inseamna nimic. Esti o fiinta multidimensionala care nu este limitata doar la existenta in aceasta realitate tridimensionala. Modelul real este acela al cooperarii.

3. Elibereaza-te de dorinta de a avea intotdeauna dreptate

Cu totii vedem lucrurile in mod diferit. Ce-i corect pentru tine poate ca nu este corect pentru altii, care vad lucrurile dintr-o perspectiva diferita. Accepta faptul ca exista puncte de vedere diferite si sustine-ti adevarul tau prin puterea exemplului.

4. Nu te crede superioara

Provenim cu totii din aceeasi sursa si suntem creati egali, in ciuda punctelor noastre forte si slabe. Ideea noastra despre superioritate poate fi influentata de cantitatea de cunostinte sau experienta acumulata in timp. Insa soarele straluceste la fel pentru toti oamenii.

5. Elibereaza-te de dorinta de a dori mai mult

Dorinta de a acumula tot mai multe lucruri materiale este condusa de ego. Acestea nu pot insa umple golul din tine. Nu este nimic in neregula cu obtinerea lucrurilor de care ai nevoie atata timp cat nu te atasezi emotional de acestea.

6. Elibereaza-te de identificarea cu realizarile tale

Titlul tau sau statutul tau social nu are toate raspunsurile pe care sufletul tau le cauta. Nu te va convinge ca esti suficient de buna pentru a fi cine vrei sa fii. Pe de alta parte, procesul de ascensiune nu necesita o diploma universitara sau titlul de CEO. Esti suficient de buna si nu ai nevoie de nimic sau de nimeni pentru a-ti da permisiunea de a fi tu insati

7. Elibereaza-te de necesitatea de a castiga o buna reputatie

Pe calea spre fericire, opiniile altora nu conteaza. Daca esti obsedata de felul in care te percep ceilalti exista riscul sa prezinti in lume o imagine falsa a ta, pe care o vei modifica in mod constant in functie de gusturile si preferintele altor persoane. Iti va fi imposibil sa faci ceea ce iti doresti cu adevarat.