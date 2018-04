foto: Sergey Nivens, Shutterstock

Atunci cand te aliniezi cu sinele tau superior, faci ceea ce iti place si traiesti in iubire, Universul conspira in favoarea ta si te sustine in permanenta. El ne ofera in permanenta semne care ne arata daca suntem sau nu pe drumul cel bun. Iata sapte semne care arata ca Universul lucreaza in favoarea ta.

1. Ti se face pielea de gaina sau simti frisoane (fara sa fii bolnava)

Senzatia de piele de gaina si de frisoane chiar si atunci cand esti complet sanatoasa reprezinta o dovada solida ca esti conectata la sinele tau superior si ca proiectezi energia vibrationala potrivita pentru a-ti manifesta visele.

2. Lipsa blocajelor in trafic si semafoarele pe verde

Acesta este un semn clar ca esti pe calea cea buna si esti in armonie cu Universul. Aceasta este cea mai rapida modalitate de a atrage ceea ce iti doresti si a-ti transforma visele in realitate.

3. Vezi frecvent secvente numerice repetitive

Acest lucru se intampla deja la scara globala. Majoritatea oamenilor nu stiu cu adevarat daca aceasta este doar sincronicitate sau ceva mult mai maret, dar este un semn clar al faptului ca legea atractiei functioneaza in favoarea ta.

Emiti unde vibrationale inalte astfel incat Universul se transforma in DJ si iti aduce cantece care reflecta starea ta emotionala buna. Da muzica mai tare si bucura-te de ea!

5. Vezi nori cu o anumite forme

Nori in forma de inimia, fete zambitoare si ingeri reprezinta indicatori ca esti pe drumul cel bun. Poate ca iesi in natura si vezi Floarea Vietii desenata in ramurile unui copac sau observi ca ceva din viata reala se aseamana foarte mult cu ceva care s-a intamplat intr-un vis. Acestea sunt semne ca esti pe drumul cel bun. Matricea itiraspunde.

6. Intuitia ta este mai puternica

Intuitia ta devine tot mai puternica si functioneaza la capacitate maxima. Trebuie sa stii ca multe emotii ciudate si necunoscute te pot lovi, dar este doar un moment pregatitor pentru ceea ce este pe cale sa vina.

7. Primesti complimente, imbratisari si atentie pozitiva din partea celorlalti

Acesta este semnul cel mai simplu si mai usor de recunoscut. Daca oamenii vor sa-si demonstreze in mod verbal si nonverbal recunostinta si admiratia, inseamna ca sunt atrasi de tine, de aspectul tau fizic sau de comportamentul tau.