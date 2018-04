foto: LaVika, Shutterstock

In urma cu ceva vreme o buna prietena mi-a spus: nu fii manioasa. Gandeste-te ca ai fost o unealta in mainile Universului pentru a ajuta persoana respectiva. Explicatia a venit intr-unul din acele momente in care imi facusem iluzii ca daca ma voi da cu capul de perete, nu ma va durea.

Eram furioasa pe mine insami pentru faptul ca, in loc sa ma tin de planul initial pentru ziua respectiva, de a face diverse lucruri, ma lasasem abatuta si batusem la porti inchise. Nu neaparat din vina mea sau doar pentru mine. Insa chiar si asa, sentimentul a fost la fel de neplacut ca atunci cand te afli intr-o masina confortabila si rapida, gata sa gonesti pe sosea si te trezesti cu bariera pusa la trecerea de cale ferata. Cu atat mai mult cu cat Waze te indruma pe un alt drum, poate nu la fel de imbietor dar, in mod sigur, fara.... bariere. In cazul meu, intuitia detectase de la bun inceput un fel de "pe aici nu se trece" nerostit. Si una este sa te ia tsunamiul prin surprindere pe plaja, pentru ca nu esti elefant, si alta este sa pleci de acasa fara umbrela cand toarna cu galeata desi abia te-ai uitat pe geam.

Daca te regasesti in aceasta situatie, nu te judeca prea aspru. Iar sfatul prietenei mele te poate ajuta sa faci asta. Poate ca acel om cu inima impietrita - fie ca e vorba de un prieten sau de un barbat care iti place, a avut nevoie de prezenta si de inima ta deschisa pentru a face un pas mic afara din carapacea lui.Fii sigura ca gestul tau a fost remarcat.

Probabil ca a existat si ceva frumos, altfel nu te-ai fi incapatanat sa continui. Atunci cand ne suparam, tindem sa stergem cu buretele lucrurile bune si sa ne concentram asupra a ceea ce nu functioneaza. Ia o decizie in acord cu inima ta dar nu uita sa fii recunoscatoare pentru ce a fost frumos chiar daca decizi ca vrei sa schimbi drumul.

Renunta la orice fel de asteptari si lasa lucrurile sa curga in timp ce te bucuri de viata si de ceea ce este minunat in ea. Iar intr-o zi vei constata cu surprindere ca peretele a disparut.