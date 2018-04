foto: CZ, Shutterstock

Daca te simti diferita de ceilalti dar nu stii exact de ce anume, poate ca este momentul sa te intrebi daca nu cumva te-ai nascut cu anumite daruri spirituale. Acestea reprezinta o binecuvantare care te pot ajuta sa transformi viata ta si a altora in bine. Iata sapte semne ca esti inzestrata cu daruri spirituale.

1. Fazele lunii te influenteaza

Influenta Lunii se manifesta cu putere in timpul Lunii Noi si a Lunii Pline. In timpul acestor faze, oamenii care au daruri spirituale au dificultati in privinta somnului si pot fi agitati.

2. Te trezesti intre orele 3:00 si 4:00 AM

Se spune ca in acest moment al noptii, cunoscut ca "ceasul vrajitoarelor", puterile magice ajung la apogeu. Astfel, daca te trezesti in acest moment sau iti este greu sa adormi, este posibil sa ai un dar spiritual.

3. Animalele sunt atrase de tine

Animalele au simturi mai puternice decat oamenii. Sunt capabile sa simta emotii precum furia sau bunatatea, ceea ce le face sa se indrepte spre cineva care este inzestrat spiritual. Sunt atrase de energia spirituala a unei astfel de persoane si se simt protejate si in siguranta in compania lor.

4. Emotiile tale afecteaza mediul tau inconjurator

Cand ai un dar spiritual, te confrunti in mod constant cu provocarea de a-ti controla emotiile, deoarece atunci cand acestea sunt intense, poti face ca lucrurile sa se sparga sau aparatele electronice sa nu mai functioneze.

5. Persoane straine si oamenii cu probleme sunt atrasi de tine

Cel mai adesea, oamenii dotati spiritual atrag necunoscuti care au nevoie de ajutor sau de vindecare fizica, emotionala, spirituala sau mentala.

foto: Zolotarevs, Shutterstock

6. Ghicesti vremea mai bine decat prognoza meteo

Simti cand vine o furtuna. Chiar daca ziua pare perfecta, stii ca va ploua din senin. Acest lucru se poate datora faptului ca darurile tale sunt legate de natura, iar legatura ta puternica cu spiritul naturii iti permite sa simti schimbarea vremii sau a anotimpurilor.

7. Simti energia negativa dintr-o camera

Cand intri intr-o camera, esti ca un detector de calitate a energiei. Simti chiar si cea mai mica unda. Stii imediat daca s-a intamplat ceva rau intr-o incapere inca inainte de a ajunge acolo si stii ce cred oamenii doar uitandu-te la ei.