Se spune că omul cât trăiește învață. Și așa este, doar că cele mai bune învățături sunt cele dobândite în urma greșelilor pe care fiecare dintre noi le face. Propriile greșeli sunt învățare de minte pentru aceia dintre noi care chiar cred în schimbare și sunt deschiși să primească schimbarea.

Sursa Foto: Shutterstock/By AnastasiaNess

Am greșit... of, cât am greșit în ăștia 31 de ani. Greșesc și în ziua de astăzi, uneori chiar repet greșeli pe care le făceam la 20 de ani, doar că acum nu mă mai afectează cum mă afectau atunci. Pe unele dintre ele le-am uitat și mă bucur că am această capacitate, dar asta doar pentru că mi-e frică de regrete. Mă feresc să greșesc și să regret, prefer să greșesc și să îmi asum, să mă iert și să "uit", nu îainte de a trage foloasele.

Sunt, totuși, câteva greșeli pe care evit cu toată puterea să le (mai) fac. Pentru că am fost acolo și nu mi-a fost bine. Timpul nu îl mai poți recupera, dar, din fericire, sunt greșeli pe care le poți repara dacă te trezești la momentul potrivit. Iată care sunt acestea:

1. Să petreci prea puțin timp cu oamenii potriviți. "Înconjoară-te numai de oamenii care te vor ajuta să evoluezi.", spunea Oprah. Și are dreptate. Nu îți pierde timpul cu oameni care tot ce știu să te facă este să te sugă de energie sau să îți sublinieze defectele. Oamenii potriviți sunt cei care te inspiră, cu care îți petreci timpul râzând și visând, sunt cei care te iubesc necondiționat, care rămân lângă tine deși îți cunosc toate defectele și slăbiciunile.

Puțini sunt cei care suportă adevărul, să li se spună adevărul în față, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te abții când ai ceva de spus. Știai că te poți îmbolnăvi dacă nu spui ce ai pe suflet? Așadar, orice sentiment porți în suflet, orice supărare sau nemulțumire ai, spune-le.

Sursa Foto: Shutterstock/ By Irina Alexandrovna

3. Să nu iei măsuri cu privire la scopurile care contează. Să nu lupți pentru a-ți atinge scopul, pentru a-ți îndeplini dorința sau pentru a-ți vedea visul cu ochii este unul dintre cele mai mari regrete pe care le poți avea. Și se aplică chiar și în cazul țelurilor mici, de zi cu zi. Ia măsuri în ceea ce privește orice lucru mărunt sau măreț care contează cu adevărat pentru tine și care te împlinește sufletește.

4. Să îi lași pe ceilalți să îți controleze viața. Părinții și partenerul de viață sunt cei care, în cele mai multe cazuri, ajung să ne controleze viața. În unele cazuri își face apariția șeful de la locul de muncă, care reușește să aibă o putere atât de mare. Ești propriul tău stăpân, ești singura care poate decide ce e bine pentru tine și ce nu, ce îți palce și ce nu, ce să faci și ce nu. Și singura care poate controla propriile gânduri și acțiuni.