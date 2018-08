Nivelul de presiune pe care îl exercităm în timpul somnului asupra diferitelor părți ale corpului ne afectează straea de sănătate dar și felul și intensitatea viselor pe care le avem în noaptea respectivă. Efectele sunt cel mai vizibil în cazul dormitului pe burtă.

1. Dormitul pe spate

Oamenii de știință cred că dormitul pe spate presupune mai multe riscuri. Printre acestea se numără tulburări legate de respirație, cum ar fi sforăitul, și apariția unor probleme legate de coloana lombară. Aceste probleme apar atunci când postura este incorectă. Intensitatea viselor poate fi, de asemenea, afectată, ducând la apariția coșmarurilor.

2. Dormitul în poziție laterală

Aceasta este o poziție confortabilă pentru ca majoritatea dintre noi pentru că ne amintește de poziția fetală. Unii dintre noi dorm cu fața spre dreapta, în timp ce alții preferă partea stângă. Fiecare are avantajele și dezavantajele sale. În plus, ambele au un efect diferit asupra viselor tale. Dormitul lateral pe partea stângă poate genera vise rele. Însă, dacă suferi de arsuri la arsuri la stomac, este o poziție recomandată datorită faptului că plasează stomacul sub esofag împiedicând astfel refluxul de acid. Dormitul lateral pe partea dreaptă este cea mai buna pozitie pentru a avea visuri plăcute. În această poziție, vei dormi confortabil și vei avea un somn odihnitor. Datorită bunei calități a somnului, nu vei avea vise rele. Este chiar posibil să îți amintești anumite detalii ale visului tău.

3. Dormitul pe burtă

Dormitul pe burtă este cel mai puțin recomandat din cauza pericolelor pe care le prezintă. Pui greutate pe piept și dacă nu stai într-o poziție bună, pot apărea probleme de respirație. De asemenea, riști să să îți rănești gâtul și spatele. De asemenea, plasarea unei greutăți prea mari pe burtă provoacă disconfort. Cu toate acestea, atunci când dorești să experimentezi vise erotice, aceasta este postura corespunzătoare.