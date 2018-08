Trebuie să recunosc că am plâns în timpul redactării acestui material. Am plâns și mi s-a umplut inima de fericire. Eu chiar sunt o persoană pe care Cineva acolo Sus o iubește în ciuda faptului că și eu uit să fiu recunoscătoare în fiecare zi pentru toate lucrurile minunate care îmi sunt date. Și nu exagerez când spun asta, ci într-adevăr îmi apar oameni și situații care îmi fac inima să vibreze de fericire. Pe lângă asta, sunt norocoasă pentru că azi m-am trezit și mă bucur de o nouă zi, pentru că pot face ce îmi place, sunt norocoasă să am toată familia aproape și câțiva prieteni adevărați, sunt norocoasă să simt emoție și bucurie pentru micile plăceri ale vieții.

Sursa Foto: Shutterstock/By Bart Sadowski

Sunt absolut convinsă că și tu ești iubită și ai pentru ce să fii recunoscătoare. Dacă nu îți dai seama acum, citește rândurile de mai jos!

1. Fii recunoscătoare pentru fiecare dimineață. A doua zi nu ne este niciodată garantată, așa că trebuie să mulțumim pentru apusul de soare, pentru momentul ăla când “se crapă de ziuă”... să mulțumim pentru că ne-a fost dăruită o nouă zi de viață. Să ne bucurăm de tot ce are mai frumos dimineața să ne ofere: primul pahar de apă savurat, mirosul cafelei preparate în casă, momentul ăla când te întinzi și simți că ai prins putere, acele câteva minute de lenevit în pat înainte să te trezești la realitate, etc. Așadar, începe ziua mulțumind Celui de Sus pentru ziua dăruită.

2. Fii recunoscătoare pentru că ești sănătoasă. Oamenii se îmbolnăvesc atât de des de la o vreme încât sănătatea este un dar scump, un lux. Iar atunci când nu sunt bolnavi cu adevărat, oamenii își fac griji că ar putea să se îmbolnăvească și ajung de multe ori să transforme frica în realitate. Fii recunoscătoare pentru că ești o persoană sănătoasă și bucură-te din plin de lucrurile simple ale vieții.

3. Fii recunoscătoare pentru prieteni și pentru familie. Petrece mai mult timp cu cei care îți bucură inima și te iubesc necondiționat. Chiar dacă este un cerc restrâns, ține minte că nu cantitatea contează, ci calitatea. Ei sunt cei care te-ar ajuta fără să aștepte ceva la schimb. Ei sunt cei care te primesc în orice moment cu brațele deschise și te acceptă așa cum ești, chiar dacă uneori nu sunt de acord cu tine. Fii recunoscătoare pentru prieteni și familie și spune-le și lor asta.

Uneori ajungem să ne simțim captivi deși nu ne ține nimeni închiși undeva. Ne simțim captivi pentru că cei din jur ne limitează, dar și pentru că noi ne temem să părăsim zona de confort. Că îți vine să crezi sau nu, în acest moment ești liberă să faci ce îți poftește inima și ce își imaginează mintea ta. Lumea îți aparține, nu îți mai fie teamă! Plimbă-te și descoperă fiecare străduță, fiecare clădire, pentru că ești liberă.

5. Fii recunoscătoare pentru că simți. Simți iubire, simți plăcere, simți compasiune, simți dorință, simți bucurie... nici nu îți dai seama cât ești de norocoasă! În primul rând ești o norocoasă pentru că ți-au fost dăruite toate aceste sentimente pure și înălțătoare, iar în al doilea rând ești norocoasă pentru că ai capacitatea de a le simți. Privește în jurul tău și ai să observi că nu suntem toți cei care reușim să ne bucurăm, să ne entuziasmăm, să iubim, să fim buni sau să simțim plăcere. Câțiva au pierdut aceste calități încă din copilărie, în timp ce alții au crescut și au ajuns să le respingă singuri.

Sursa Foto: Shutterstock/By Kristina Kokhanova

6. Fii recunoscătoare pentru că poți să faci ce îți place. Nu-mi spune că tu nu poți să faci asta, pentru că, dacă chiar așa stau lucrurile, ar trebui să știi că tu ești singura vinovată. Așează pe hârtie ce te împiedică să faci ce îți place cu adevărat și îți vei da seama că nimic nu îți stă de fapt în cale. Orice altceva își pierde importanța atunci când îți dorești ceva cu adevărat, doar că uneori ai nevoie de puțin curaj și trebuie să riști. Riscă și fii recunoscătoare că nu sunt piedici mai mari, de natură fizică, care stau în calea fericirii tale.

7. Fii recunoscătoare pentru micile plăceri ale vieții. Și ce dacă nu locuiești într-o casă cu patru camere și o curte cu gazon verde?! Și ce dacă nu câștigi peste 5.000 de lei pe lună?! Și ce dacă, oricât te-ai strădui, nu reușești să arăți ca o celebritate de la Hollywood?! Atâta timp cât există cărți, filme, seriale, desene animate, documentare, muzică, cărți de colorat, dulciuri, fructe, cafea, jocuri, animăluțe, flori, soare, ploaie, ninsoare și Crăciun, atâta timp cât poți să te plimbi, poți să ieși la un suc cu o prietenă, să înoți, să alergi... atâta timp cât există micile plăceri ale vieții, fii recunoscătoare!

“Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde azi. Ai folosit vreuna pentru a spune mulțumesc?” – William A. Ward