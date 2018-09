sursa foto: shutterstock/by romolo tavani

Există fel și fel de dorințe. Însă acelea care se împlinesc întotdeauna și care ne aduc și cea mai mare bucurie sunt cele care vin din inimă. Sunt acele dorințe care ne fac bine, care au legătură cu misiunea vieții noastre, cu evoluția noastră și binele cel mai înalt al celor din jur. Și asta pentru că atunci când conștientizezi că suntem cu toții unul, permanent interconectați și că ceea ce emitem ni se întoarce, binele aproapelui nostru, chit că se află la un continent distanță, începe să conteze.

Știi când dorința vine din inimă atunci când nu are nici o legătură cu gândurile sau cu mintea ta. Este ca un strigăt care vine din suflet pentru că acesta simte că este momentul pentru ca ceva să se înâmple sau cineva să apară în viața ta. De aceea, dorința care vine din inimă este arzătoare, formulată simplu și clar. Sufletul nu are nici o urmă de îndoială că îi va fi îndeplinită pentru că are încredere în puterea sa de manifestare și în iubirea pe care Universul le-o arată tuturor fiilor și fiicelor sale. Am nenumărate exemple de dorințe împlinite de la a mă afla de ziua mea în California la a face parte din echipa Kudika. Toate, fără excepție, sunt rezultatul unui gând - dorință rostit o dată și apoi eliberat și nicidecum al vizualizării zilnice. Gând-dorință apărut pe buzele sufletului fără să îmi fi propus.

Apoi se dizolvă în neant, Inima nu se teme, pe când mintea da. La urma urmei, îi place atât de mult să se concentreze pe nereușite, pe ceea ce nu funcționează.

Unele dorințe din inimă se împlinesc aproape instantaneu, altele au nevoie de timp pentru a se materializa în viața ta în cel mai potrivit moment cu putință. Inevitabil, mai devreme sau mai târziu, dorințele din inimă devin realitate.