Sufletul nostru pleacă uneori in calatorii grele si intortocheate care ne lasa fara energie. Atunci simtim nevoia sa punem pauza ritmului zilnic, pentru a ne reconecta, cu o experienta care sa ne incarce cu energia de care avem nevoie pentru a continua sa functionam la cel mai inalt nivel.

Calatoriile in natura au un efect pozitiv asupra starii noastre fizice si psihice, influentand sistemul imunitar si endocrin, conform cercetatorilor de la Harvard Health Publishing . Asadar, daca ai deja in minte o destinatie cu potential sa iti dezvolte latura spirituala sau doar iti doresti o mica excursie in natura pentru regasirea sinelui, scrie o lista cu strictul necesar si nu pierde din vedere aceste trei lucruri simple:

1. Bagajul potrivit

Ca sa nu te impiedice din explorat, bagajul trebuie sa fie deopotriva practic si comod. Exista multe variante de rucsacuri care au toate compartimentele necesare pentru orice tip de calatorie. In functie de traseul ales si de sezon, opteaza pentru unul ergonomic, cu diferite reglaje, dar neaparat impermeabil, pentru ca lucrurile tale sa fie protejate, indiferent de vreme.

Rucsacul te va ajuta sa te misti in voie, sa explorezi zona in liniste si chiar sa il folosesti pe post de suport, daca ai obosit si vrei sa te odihnesti la umbra unui copac.

Lanterna, pelerina de ploaie si aparatul foto trebuie sa isi faca loc in bagajul tau, alaturi de o harta a zonei pe care urmeaza sa o explorezi.

Scrie-ti in jurnal gandurile si sentimentele; vei putea astfel sa constientizezi mai bine ceea ce simti si sa identifici temerile actuale, care te opresc sa evoluezi asa cum iti doresti. Tinerea unui jurnal este cel mai bun exercitiu de mindfulness, care te ajuta sa treci mai usor peste perioadele in care te simti coplesita de propriile ganduri. Doar simplul fapt ca le notezi pe hartie inseamna ca le-ai transferat deja in alt loc si ai facut putina ordine in suflet.

Scrisul este o forma de terapie. Nu trebuie sa fii Elizabeth Gilbert, autoarea bestsellerului „Mananca, Roaga-te, Iubeste” , ca sa te bucuri de beneficiile scrisului. Ai nevoie doar de hartie, pix si dorinta sa dai glas gandurilor tale.

3. Incaltari confortabile

Calatoriile spirituale sunt sinonime cu sentimentul de libertate, de pace cu tine si cu cei din jur. Pentru ca misiunea sa fie pe jumatate realizata, ai nevoie de incaltari comode, usoare si potrivite tipului de activitate pe care o vei face. Iti place sa hoinaresti pe carari de munte, sa faci trasee fascinante pe langa cascade sapate in stanca sau tot ce iti doresti este sa asculti valurile marii, in timp ce meditezi? Tine cont de aceste lucruri atunci cand te pregatesti sa pleci intr-o calatorie, pentru a alege incaltamintea cea mai buna. In plus, pentru ca o pereche de incaltari sa fie comoda, fii atenta la marime, cusaturi, talpa si material. Nu uita ca exista incaltarile potrivite pentru orice tip de activitate menita sa te bucure.

Orice calatorie spirituala este o experienta unica si valoroasa. Iti ordoneaza mintea si iti usureaza sufletul, tot ce trebuie sa faci este sa te relaxezi si sa te bucuri de ea.