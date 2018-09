Cumva, și-au trăit scopul vieții și m-au inspirat și pe mine să îl caut chiar dacă nu am discutat direct despre asta. Însă chiar și așa, am simțit de la o vârsă fragedă că, cel puțin pentru mine, scopul vieții se află undeva dincolo de stilul de viață convențional, acela în care am un job, îmi întemeiez o familie și plec de două ori pe an în vacanță.

Să nu mă înțelegi greșit, nu este nimic rău în asta. Doar că fiecare dintre noi avem un anumit scop în viață care nu trebuie să fie neapărat unul măreț sau să presupună celebritatea. Împlinirea scopului vieții și iubirea sunt cele două surse majore de împlinire și bucurie la care avem acces în această viață.

Nu este niciodată prea târziu să ne găsim scopul vieții. Unii dintre noi îl conștientiează de mici și îl urmează. Alții aleg să îl ignore pentru că familia, societatea, educația îi descurajează. El așteaptă acolo, gata oricând să se facă simțit în viețile noastre. Intrebările potrivite, puse în momentul potrivit, atunci când ești doar tu cu tine, relaxată, te pot ajuta să îl găsești. Important este să te conectezi cu inima ta (poți face acest lucru în meditație) și să îi asculți vocea.

Iată care sunt întrebările potrivite

1. Care este scopul vieții mele? Are legătură cu ceea ce îți place să faci fără să simți că trece timpul, cu ceea ce îți bucură sufletul, cu ceea ce au remarcat ceilalți la tine ca fiind extraordinar.

Poate că este nevoie să te perfecționezi în ceva, să urmezi un curs sau pur și simplu să ai mai multă încredere în tine și în talentul tău.

3. La ce anume trebuie să renunț pentru a-mi putea împlini scopul vieții? Renunțarea nu înseamnă sacrificiu. Atunci când acționăm cu iubire și spre împlinirea scopului nostru cel mai înalt, este vorba despre bucurie nici decum despre sacrificiu. Asta apropo de vorba ”arta cere sacrificii”. Poate că este nevoie să renunțe la gânduri și credințe limitative sau la persoane toxice din viața ta.

4. Ce anume trebuie să accept pentru a-mi putea împlini scopul vieții? Poate fi vorba de talentul tău, de calitățile tale, de faptul că este momentul să faci o schimbare. Sau poate fi vorba de energia ta feminină sau masculină. Punându-ți aceste întrebări și găsind răspunsurile porivite, viața ta va deveni mai interesantă și plină de bucurie.