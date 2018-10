cum să creezi o karmă bună pentru trupul tău

Barbara Y. Martin și Dimitri Moraitis, autorii cărții ”Karma și reîncarnarea” susțin că felul în care îți îngrijești corpul (fără a uita că ești o ființă spirituală) influențează starea ta de sănătate în viețile următoare.

Karma nu are nici o legătură cu conceptul de pedeapsă ci cu Legea Universală a Cauzei Și Efectului. Fiecare gând, cuvânt, emoție, faptă generează un efect de vibrație similară. Prin mecanismul karmei, viața se re-echilibrează revenind la starea sa naturală de armonie. Atunci când cineva acționează în mod distructiv, armonia este tulburată și începe procesul de reglare.

Așa cum există o karma a sufletului, a banilor, a carierei, a naturii, a națiunilor, există și o karma a corpului fizic. Dacă în această viață te bucuri de o sănătate perfectă, înseamnă că în viețile tale anterioare ai avut o bună grijă de corpul tău și l-ai onorat ca pe o creație minunată a divinității dar și că ai manfestat respct față de formele fizice ale clorlalți oameni.

Să îți onorezi corpul înseamnă mai mult decât să te îmbraci după ultima modă, cu haine de firmă. Totul începe cu a fi prezentă în el, a-l asculta. Corpul tău are o inteligență proprie și îți spune în fiecare clipă de ce are nevoie. Anumite dureri și tensiuni musculare îți semnalizează faptul că este cazul să faci mișcare sau să eliberezi emoțiile negative stagnante în structurile sale. Pofta pentru anumite alimente sau gusturi - sărat sau dulce, de exemplu, poate fi semnul unui deficit emoțional sau chiar de vitamine. Corpul tău are nevoie să fie în contact cu natura. Să se odihnească, să se miște, să fie hidratat și hrănit cu mâncare care înmagazinează în ea vitalitatea Pământului. Mai are nevoie de iubire, de emoții și gânduri pozitive care îl vor influența până la nivel de celulă.

”Sufletul și trupul pot fi comparate cu un pianist și pianul său. Oricât de bun ar fi pianistul, nu își va putea manifesta pe deplin intenția artistică dacă pianul este dezacordat,” spun autorii. Ei mai susțin că pe parcursul diferitelor noastre vieți experimentă toate formele fizice exisente și că întotdeauna suntem puse la încercare pentru a vedea cât de bine ne respectăm corpul. Răbdarea, compasiunea și grija sunt elemente cheie în procesul de vindecare atunci când apare boala.