Nu am fost surprisă, peste ani, să aflu că volumele de proză scrisă de ea se găseau pe listele de bestseller. Că regizează piese de teatru la Bulandra. Că a creat primul teatru de film independent din România, „Undercloud.” Sau că a început construcția primului teatru independent din România, cărămidă cu cărămidă. Este vorba de proiectul Grivița 53/G53- PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNĂ. Chris și-a căutat scopul vieții de la o vârstă fragedă, l-a găsit și l-a urmat cu tenacitate, cu fiecare celulă, cu fiecare respirație.

Am fost surprinsă să aflu că, la doar 40 de ani, a fost diagnosticată cu cancer? Nicidecum. Incercările vieții nu țin cont de vârsta noastră biolgică ci de punctul în care se află sufletul nostru pe calea sa spre desăvârșire. M-am dus însă să o văd la lansarea noii sale aventuri editoriale, cartea-album ”Care dintre noi/Which One of Us” realizată împreună cu fotografa Cătălina Flămânzeanu. Am revăzut o Chris radioasă, plină de energie și recunoștință, cu zâmbetul pe buze. Și m-am întrebat: cine ar fi putut transforma cancerul într-un prilej de introspecție și auto-cunoaștere dacă nu Chris? Cine ar fi putut găsi umorul acestei situații, dacă nu Chris? Cine ar fi putut transforma boal într-un nou prilej de a-i inspira și a-i susține pe ceilalți, dacă nu Chris?

Am plecat de acolo cu câteva mesaje de la Chris Simion care mi-au atins sufletul pe care mi-am promis că ți le voi transmite și ție. Pentru că ele ne sunt de folos în orice moment al vieții, nu doar atunci când suntem încercați. Și pentru că există o vorbă care spune că oamenii înțelepți înavață din experiențele altora.

Unul dintre ele este acela că Dumnezeu (sau Universul sau cum vrei tu să îi spui), nu nedă niciodată mai mult decât putem duce. Asta înseamnă că, indiferent cât de gravă pare problema cu care te confrunți, ai în tine resuresele necesare pentru a o depăși. Atunci când conștientizezi asta, apar și resursele exterioare.

Un alt mesaj de suflet este că răbdarea și credința te ajută să depășești obstacolele dar și să îți atingi obiectivele. Observă natura și vei observa că fiecare sămânță are nevoie de timp pentru a-și împlini potențialul și a deveni o floare sau un copac. Gândește-te la situațiile în care ai fost absolut convinsă de un rezultat pozitiv iar acesta s-a adeverit.

Un al treilea mesaj de suflet este acela de a ne concentra pe ce este important în viață.Nu este neapărat nevoie să ajungi într-o situație critică de viață pentru a redescoperi esențialul.

sursa foto: shutterstock/poptika

Cel de-al patrulea mesaj de suflet este că oamenii care te iubesc îți vor fi alături indiferent prin ce treci. Povestea de iubire dintre Chris Simion- Mercurian și soțul ei,Tiberiu Mercurian, este una dintre cele mai frumoase pe care le cunosc. Nu ține cu dinții de cineva care dă bir cu fugiții atunci când îți este greu. Locul acelei persoane nu este lângă tine.

Ultimul mesaj are legătură cu iubirea de sine. In timpul lansării, Chris a mărturisit că abia atunci când s-a tuns zero, s-a îndrăgostit de ea. Dacă ești deja îndrăgostită de tine, dă fuga la oglindă și îndrăgoștește-te încă o dată. Dacă încă nu ai făcut-o, fă-o acum. Dă-ți însă jos toate măștile. dărâmă-ți toate zidurile pentru a te putea privi exact așa cum ești. Doar așa veri reuși să te iubești.

Am auzit și alte mesaje de suflet la lansarea noii cărți semnată de Chris Simion-Mercurian, printre care și Decalogul. Insă te las să le descoperi citind textele scrise de Chris pentru ”Care dintre noi/ Which One of Us” și privind minunatele fotografii realizate de Cătălina Flămânzeanu. Pentru că fiecare spune o poveste.