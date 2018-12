In urmă cu ceva vreme am început să folosesc un pachet de cărți cu mesaje de la îngeri care să îmi ghideze fiecare zi. Rezultatele sunt uimitoare. Iată sunt mesajele pe care le-am primit pentru voi pentru această săptămână.

Cuvântul cheie pentru pentru prima parte a primei săptămâni din 2019 este FII.

Reamintește-ți cine ești cu adevărat, nu cine își doresc ceilați să fii.

Nimic mai potrivit pentru începutul noului an. Știi și tu ce se spune, așa cum începi ziua sau anul, așa îl continui. Asta nu înseamnă că nu poți face ajustări pe parcurs. Dar de ce să nu dai tonul potrivit încă din prima zi, mai ales dacă ți-ai făcut curățenie în dulapul cu fantome și ți-ai pregătit lista de dorințe pentru 2019? Exersează să fii tu, ca autentică, încă din primele zile ale noului an, și vezi cum te simți. Eu îți garantez că vei avea parte de un surplus de energie și creativitate. In afară de asta, așa cum mi-a spus un prieten înainte de Crăciun, în viața asa nu sunt datori decât sufletului nostru. Restul este doar o iluzie.

Cuvântul cheie pentru cea de-a doua parte a primei săptămâni din 2019 este GRAȚIE.

Acționează în așa fel încât lumea să știe că nu te poate schimba.

O completare fericită la prima carte, mai ales dacă cei din jur nu sunt obișnuiți să vadă fața ta autentică. De multe ori, deși bine inenționați, oamenii din jur de dau sfaturi sau sugestii bazate pe propriile lor experiențe și pe modul în care văd viață. Dacă nu ai un iubit în acest moment, probabil că ți s-a spus deja că nu există bărbatul perfect. Iar dacă le-ai povestit celor apropiați despre un vis îndrăzneț, probabil că unii dintre ei ți-au replicat că nu este posibil. Sau poate că un domn mai în vârstă s-a uitat dezaprobator la blugii tăi rupți. Nu băga în seamă toate aceste lucruri ci rămâi cu fermitate ancoratî într-o stare de grație, cu grație, conectată la viziunea sufletului tău despre misiunea vieții tale, ce ai venit să faci pe Pământ și cine ești cu adevărat.

Foto by indira's work vis Shutterstock