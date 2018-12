Dacă 2018 a fost un an în care încă ți-ai permis să cochetezi cu programele de dezvoltare personală și să amâni pentru a mia oară pașii ăia mici spre o viață mai simplă, 2019 nu va mai fi la fel. Ca să sune ceva mai dur, suficient cât să te panicheze și să te determine să iei atitudine, îți reamintesc că timpul nu iartă pe nimeni. Al câtelea an este de când tot spui că “de anul ăsta încep să...”?

sursa foto: shutterstock/by hagen production

1. Citește timp de o oră e zi!

Știu că sunt printre noi multe care își doresc să aibă mai mult timp la dispoziție pentru lectură, sau dacă au, să aibă și dispoziția necesară să o facă. Pentru că, după 8 ore petrecute la birou, 2 ore petrecute în trafic, odată ajunse acasă ne dăm seama că mai avem prea puțin la dispoziție pentru toate câte le avem de făcut: cină, duș, pregătire pentru a doua zi, 7 ore de somn... Când să se mai găsească o oră de lectură pe zi?! Ei bine, se găsește! Atunci când îți dorești cu adevărat acest lucru, atunci când începi să îți dedici și ție niște timp și să faci lucruri folositoare creierului tău, dar și sufletului. Îți propuneam la un moment dat să citești o pagină pe zi, dar pentru că nu ai luat în seamă sfatul meu, “regimul” de azi impune cel puțin o oră de lectură. Respectă asta! Citește cel puțin o oră pe zi și bucură-te de lumea fascinantă pe care o carte ți-o poate oferi. În plus, cititul te ajută să te relaxezi și să adormi mai repede.

2. Bea mai multă apă!

Dacă ar fi să mă dau exemplu, nu sunt tocmai de urmat, dar nici de ocolit. În urmă cu doi ani am suferit o criză urâtă din cauza pietrelor la rinichi, moment în care am decis să renunț la apa minerală și la Coca Cola și să introduc în programul meu un pahar cu apă pe stomacul gol și cel puțin 1L de apă pe zi. Plus ceaiuri, multe ceaiuri. Rinichii s-au curățat frumos, iar eu m-am obișnuit să beau apă în fiecare zi. Sfatul meu prietenesc: bea multă apă! Sau... bea apă! Și atât, nu cred că mai este altceva de spus despre asta.

3. Fii activă!

Dacă până la 30 de ani mi-am permis să ocolesc sala de gimnastică, mi-am permis să fiu leneșă chiar și acasă, acum nu mai pot face asta. Simt cum fiecare oscior și fiecare mușchiuleț are nevoie urgentă de mișcare, de masaje, de orice. Da, este sănătos și să urci pe scări, este sănătos să mergi 15 minute pe jos, dar nu este suficient. Corpul tău are nevoie de mult mai mult de atât. Ce zici de un mic dans în timp ce dai cu aspiratorul sau gătești?

sursa foto: shutterstock/by prostockstudio

4. Ascultă muzică!

Iubesc muzica, dar din nu știu ce motive o ascult tot mai rar. Sau ascult, dar nu neapărat muzica care îmi place mie. Mi-e dor să dau play pieselor care mă introduc într-o lume a mea și să mă apuc să dansez de nebună, singură prin casă. Mi-e dor de sentimentul de libertate pe care mi-l oferă muzica, de fericirea care mă cuprinde atunci când ascult o piesă care îmi place, de lumea mea atunci când suntem doar eu și muzica. Muzica este tot ce ai nevoie în orice moment, de la cel mai fericit moment la cel mai trist.

5. Ține un jurnal zilnic!

Nu știu dacă îți dai seama cât de important este să scrii în fiecare zi ce simți, ce gândești, ce ți se întâmplă, să scrii în fiecare zi ce planuri ai, să faci liste, să scrii dorințe și câte și mai câte. De curând am primit “sarcina” asta de la o doamnă psiholog, care mi-a sugerat ca în fiecare dimineață să notez pe 3 pagini gândurile care îmi vine în minte la primele ore ale dimineții. Fă-o și tu! O să te ajute psihic și sufletește!