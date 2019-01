Cel mai probabil în acest moment nu conștientizezi de ce este folositor să-ți scrii zilnic trăirile și nici nu îți dai seama cum te-ar putea ajuta pe viitor, dar doar începând în acest moment un jurnal o să îți dai seama în cel mai scurt timp.

Jurnalul zilnic, pe lângă însemnările din ziua respectivă, poate să conțină mult mai multe liste care te ajută să te descoperi și ajută la dezvoltarea ta personală. Iată câteva exemple:

Însemnări în jurnal

1. Blog-uri/Site-uri care mă inspiră: Lista poate fi lungă, într-adevăr, dar este important să o ai bine pusă la punct pentru diferite momente din viața ta: atunci când te plictisești, atunci când cauți inspirație și motivație, atunci când cauți o rețetă culinară, un film, o vacanță, metode de relaxare sau sfaturi de înfrumusețare. Notează în agendă imediat cum găsești un blog sau un site folositor, pentru a nu îți fi greu ma târziu să îți aduci aminte numele.

2. Mă rog lui Dumnezeu/Universului să ...: Și aici este cu siguranță o listă lungă. Fii sinceră cu tine și notează de la cele mai mărunte dorințe până la cele mai îndrăznețe visuri, care pot părea imposibile la vremea respectivă (știi și tu că nimic nu este imposibil!). Este jurnalul tău intim, pe care nimeni în afară de tine nu îl va răsfoi, poate doar copiii tăi, dacă vei vrea să le oferi memoriile tale drept moștenire – oricând pot avea ceva de învățat din ele.

3. Ce mă face să zâmbesc: Cu toate grijile și task-urile de la birou, tu mai știi ce îți face inima să se bucure? Pentru că eu am avut o perioadă de câteva luni bucure în care am uitat complet de toate lucrurile și activitățile care odată îmi făceau plăcere. Am fost mult prea preocupată să observ ce mă deranjează la ceilalți, dar și la mine, mult prea preocupată să mă plâng și să îi invidiez pe ceilalți pentru viața lor aparent perfectă. În momentul în care am pus stop și am început să îmi fac puțină ordine în gânduri, mi-am reamintit de tot ce mă făcea să zâmbesc înainte ca totul să se schimbe, înainte ca eu să mă schimb. Mi le-am reamintit, mi le-am notat e o foaie și le-am reluat treptat. Am simțit că redevin eu.

4. Melodii/Filme care îmi plac: Un cont de Youtube se poate pierde cu ușurință, iar toate piesele pe care le-ai salvat acolo și filmulețele pe care le-ai găsit interesante să fie uitate pentru totdeauna. De aceea foaia și pixul rămân cele mai utile. Notează în jurnal, cu pixul, tot ce ai de notat; se vor pierde doar dacă caietul va fi ars sau rupt. Notează-ți muzica care te inspiră, melodiile care te scot dintr-o stare proastă și cele care te fac să dansezi încă de la primele acorduri. Notează-ți toate filmele pe care le-ai văzut și ți-au plăcut, acordă-le chiar tu o notă, dar și filmele pe care intenționezi să le vezi. Astfel, când cineva te va ruga să îi recomanzi un film bun, nu vei mai fi în pană de idei.

5. Un moment magic: Sper ca momentele magice pe care le trăiești să fie nu două sau trei pe ani, ci câte unul în fiecare zi, dar la capitolul ăsta e nevoie să scrii unul anume, unul care ocupă un loc cu totul și cu totul special în inima și amintirea ta. Un moment magic despre care poate nu mulți din jurul tău știu, pe care l-ai trăit doar tu sau tu și încă o persoană. Este momentul tău magic care a avut loc în Universul tău.

6. Fotografii: Din când în când, printre rânduri și liste, fă loc unei fotografii care înseamnă mult pentru tine. Lipește-o pe o pagină, ca atunci când scriam în caietul cu amintiri al unei colege de clasă, la sfârșitul clasei a 4-a sau a 8-a. Dacă ai fost înzestrată cu un talent aparte, poți desena chiar tu ceva.

Zilele ploioase pot fi plictisitoare uneori, mai ales când nu ești un fan al serialelor sau ai văzut toate filmele mișto și nu îți mai stârnește nimic interesul. Ei bine, pentru astfel de momente este important să ai o listă cu peste 100 de activități ideal pentru zilele ploioase când, vorba aceea, nici un câine nu îți vine să scoți din casă. Exemple: jocuri, cărți de colorat, rețete de gătit, program de înfrumusețate, metode de relaxare/meditație, documentare de vizionat, etc. Ține minte, însă, o zi ploioasă nu înseamnă că trebuie să stai în casă, ci poți vizita un muzeu, poți profita de ocazie pentru a te întâlni cu o veche prietenă, etc.

8. Mă întristează ...: Să te cunoști la bine și la rău, asta înseamnă să te cunoști cu adevărat. Dacă ai completat o listă cu lucrurile și activitățile care îți plac, trebuie să existe în jurnal și o listă cu lucrurile și situațiile care te întristează. Vizualizându-le, conștientizându-le, vei putea face ceva în privința asta: ajuți și îndrepți situația sau eviți situația ca să nu îți fac mai mult rău pe viitor.

9. Neapărat trebuie să ...: cumpăr un mop nou, să înlocuiesc periuța de dinți, să facu ordine în haine, să îmi fac analizele de rutină, să mă văd cu X după cinci ani de când nu ne-am mai văzut, să citesc o carte, să vizitez un muzeu, să merg la bunici, etc. Da, este un fel de listă cu rezoluții. Ce ai spune dacă anul ăsta nu ai mai uita de listă și de dorințele/planurile tale și până la sfârșit de ani bifezi mai bine de jumătate din cele propuse?! Sună bine, nu?!

10. Cadouri pentru: Pentru că ne aflăm la început de an, îți propun să notezi în jurnal prietenii, membrii familiei și pe toți ceilalți cărora vrei să le cumperi cadouri, dar niște cadouri deosebite, nu cumpărate pe ultima sută de metri. Fiecare persoană merită să primească din partea ta ceva deosebit, ceva de care să se bucure și, eventual, să se folosească. Poți începe să cumperi deja cadouri pentru cei născuți în luna februarie, dacă acum dispui de bani, în felul ăsta scapi de stresul care ar putea să se acumuleze în apropierea evenimentului, dar și de scuza: “nu este exact ce îmi doream să îți dăruiesc, dar nu am avut timp să caut mai bine”.

11. Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre... : Învață în fiecare săptămână ceva nou. Fă o listă cu lucrurile care te pasionează și apoi dedic o perioadă de timp fiecăruia în parte. Exemplu: piramide, animale de pradă, pisici, bucătăria franțuzească, Africa, cancer, depresie, etc.

12. Vreau să gătesc: Pentru unele dintre noi gătitul este o pasiune, iar pentru altele ceva ce trebuie să facă, dar nu le oferă întocmai o satisfacție. Eu fac parte din a doua categorie, dar tot am pe listă câteva rețete pe care aș vrea să le fac eu cu mâinile mele. Singura mâncare pe care o stăpânesc este ciorba de perișoare, dar mai vreau să învăț să fac chiftele marinate, tocăniță, pilaf și încă câteva mâncăruri tradiționale. Tu ce ai vrea să gătești?

13. Fapte bune/Bucurii: Nimic nu îmi bucură mai tare sufletul ca o faptă bună pe care reușesc să o fac sau o bucurie mică pe care pot să o ofer cuiva. Anul ăsta îmi doresc să ajut mai mulți oameni, să ofer mâncare și îmbrăcăminte celor care nu au, îmi doresc să ofer mai multă bucurie familiei și mici bucurii prietenilor. Tu ce fapte bune vrei să faci? Nu, nu mi le spune mie, notează-le în jurnal și du-le la bun sfârșit! Nu trebuie să știe nimeni ce faci tu.

14. 3 lucruri frumoase care mi s-au întâmplat azi: Știai că, în ciuda tuturor ghinioanelor dintr-o singură zi, există și 3 lucruri frumoase care ni se întâmplă în aceeași zi? Problema este că ne-am setat să vedem răul, că lucrurile și gesturile mărunte nu mai contează pentru mulți dintre noi, că suntem grăbiți și vrem să treacă mai repede totul. Oprește-te și vezi tot ce este frumos în jurul tău și ți se întâmplă. Notează-le și lasă-te surprinsă la fiecare sfârșit din lună când vei avea dovada clară că lucruri magice se întâmplă în viața ta.