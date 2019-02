Super ritual de dimineață în an de Porc de Pământ

In februarie am intrat într-un nou an chinezesc, prilej de noi începuturi, noi intenții și, de ce nu, obiceiuri pozitive și ritualuri care să ne facă viața mai plăcută. Iată un super ritual de dimineață care te va ajuta să începi ziua plină de energie pozitivă.

In februarie am intrat într-un nou an chinezesc, prilej de noi începuturi, noi intenții și, de ce nu, obiceiuri pozitive și ritualuri care să ne facă viața mai plăcută. Iată un super ritual de dimineață care te va ajuta să începi ziua plină de energie pozitivă. 1. Fă-ți patul Când eram mică, mama mă obliga să îmi fac patul în fiecare dimineață deși, de cele mai multe ori nu aveam chef pentru așa ceva. Credeam că este o toană de-a iei , un mod de a mă controla și, inevitabil, mă răzvrăteam. Abia mai târziu, când am devenit adult și am început să locuesc singură, mi-am dat seama că cerința ei era justificată. A-ți face patul nu oferă doar o recompensă psihologic deoarece îți faci mintea să creadă că ai dus ceva la bun sfârșit dar și faptul că seara vei găsi un pat pregătit pentru tine. 2. Fă mișcare și stretching timp de 5 minute Este important pentru sănătatea ta să îți pui corpul în mișcare în primele 10 minute după ce te trezești. E suficient să faci niște exerciții simple - flotări, jumping jacks, stretching. Câteva minute-5 până la 10, sunt suficiente. 3. Bea apă Corpul tău este deshidratat când te trezești dimineața. După exercițiul fizic, corpul are nevoie de apă proaspătă. Bea un pahar sau două pentru a-i satisface nevoile. 4. Fă un duș rece Acest lucru poate părea greu, dar odată ce devine o obișnuință este ceva la care nici măcar nu te mai gândieșți. Dușurile la rece îți oferă nenumărate beneficii sănătoase și psihologice. 5. Meditează. Fă-ți timp să meditezi timp de 15 minute. Lasă-ți mintea să lucreze și să se detașeze -și facă lucrul și să vă desprindă de gândurile tale. Transformă-te în abservator. 6. Gândește-te la 2 lucruri pentru care ești recunoscătoare După ce ai terminat meditația, gândește-te la cel puțin 2 lucruri pentru care ești recunoscătoare. Începe cu ceea ce ai deja în viața ta. Această schimbare de perspectivă este importantă. 7. Citește timp de 15 minute Ultimul element al ritualului este să citești câteva pagini dinrtr-o carte motivațională sau să vizionezi un astfel de videoclip (îți recomand Wayne Dyer și Abraham Hicks). Hrănește-ți mintea cu informații care vin de la oameni de succes.