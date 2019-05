3 semne clare ca ai devenit mai puternica

Totul se schimba abia cand ne maturizam suficient incat sa realizam ca a spune NU atunci cand nu-ti doresti ceva este un drept al tau, nu un privilegiu.

De-a lungul vietii avem atatea ocazii sa gresim, sa corectam si astfel sa evoluam. Iata 3 semne importante ca ti-ai invatat lectiile, ca ai devenit mai matura si mai sigura pe tine.

1. Spui NU fara sa te simti vinovata

De multe ori acceptam invitatii, angajamente, proiecte, responsabilitati pe care nu ni le dorim, doar din complezenta sau din empatie. Ne gandim ca ceilalti au nevoie de noi si nu avem inima sau curajul sa-i refuzam. Astfel, ajungem sa ne impovaram sufleteste si fizic, sa ne simtim slabi si fara putere de convingere. Totul se schimba abia cand ne maturizam suficient incat sa realizam ca a spune NU atunci cand nu-ti doresti ceva este un drept al tau, nu un privilegiu. Nu inseamna ca esti egoista sau insensibila, inseamna doar ca ai limitele tale, sentimentele tale, prioritatile tale. Stii ca ai evoluat si ca esti mai puternica atunci cand poti spune un NU categoric si bine argumentat fara sa-ti faci procese de constiinta. Este perfect ok sa nu poti sta peste program la serviciu, sa nu poti onora o invitatie in oras, sa nu mai poti continua o relatie... Pana la urma, starea ta de bine este prioritatea ta numarul 1 si cu cat mai repede ai constientizat asta, cu atat mai bine.

2. Nu te mai intereseaza ce cred ceilalti

„Pe vremuri, cand intram intr-o incapere ma intrebam daca oamenii de acolo or sa ma placa. Acum, cand intru intr-o incapare ma intreb daca eu o sa-i plac pe oamenii de acolo“. Cam asa s-ar rezuma detasarea de ceea ce cred altii despre noi. Daca tu te simti bine in pielea ta, prea putin conteaza sa te valideze altii. Sa faci alegeri dupa cum iti dicteaza inima si ratiunea, fara sa simti nevoia de aprobarea nimanui, e o dovada de maturitate. Sa-i multumesti pe toti oricum nu va fi niciodata posibil. Fiecare om isi traieste propria viata, este responsabil de propriile alegeri si nimeni nu are dreptul sa te judece. Abia atunci cand intelegi asta esti cu adevarat liber.

3. Iti accepti defectele si nu le mai ascunzi

Cu cat suntem mai tineri, cu atat mai mult ne dorim ne apropiem de perfectiune. Vrem sa fim apreciati, invidiati, sa nu stie nimeni cate slabiciuni avem, ca suntem timizi sau vulnerabili, ca nu casa noastra cea mai frumoasa, relatia cea mai roz sau greutatea perfecta fara niciun efort. Pe masura ce te maturizezi, devii suficient de puternica incat sa nu-ti mai pese de toate aceste aparente. Vorbesti cu lejeritate despre defectele tale, despre deceptii, despre greseli. Faci haz de necaz. Daca esuezi, te ridici si mai incerci o data. Nu mai simti nevoia sa minti, sa te scuzi, sa te eschivezi. Cand iti constientizezi defectele si le consideri parte din tine, cand incetezi sa te judeci aspru, inseamna ca ai ajuns la o stima de sine sanatoasa.

