Patru semne că ai mai întâlnit o persoană într-o viață anterioară

Conform mai multor învățături spirituale, fiecare dintre noi trăiește mai multe vieți pe Pământ pe parcursul cărora întâlnește aceleași persoane cu care are un contract la nivel de suflet.

Este vorba în special de membrii familiei, parteneri de viață, prieteni și anumiți colegi de serviciu.

Iată cum poți recunoaște astfel de persoane.

1) Te simți atras de ele din motive inexplicabile

Poate că te simți atrasă de cineva de la prima întâlnire fără să fie neapărat tipul tău de persoană sau fără a avea un motiv anume. Fiecare dintre noi a trait măcar o data în viață această senzație în care întâlnește prima dată o persoană și simte o atracție magnetică față de aceasta, o ușurință în comunicare, sentimentul de acasă sau, uneori, antipatie apparent nejustificată. Toate acestea au legătură cu întâlnirile voastre din trecut și cu vechi datorii karmice care trebuie rezolvate.

2) Îți intră ușor sub piele

Persoanele pe care le cunoști din alte vieți ți se strecoară sub piele. Chiar dacă sunteți departe una de cealaltă sau decizi să rupi relația dintr-un motiv sau altul, continui să te gândești la ele. Iubirea și iertarea fac întotdeauna minuni și vindecă relațiile dureroase, eliminând atașamentele și restabilind armonia.

3) Te ajută să îți vezi tiparele

Oricât de avansați am fi pe calea noastră spirituală, ca și în cazul unui automobil, sunt lucruri pe care nu le putem vedea pentru că se află în unghiul mort. Aici intervin persoanele care ne apasă butoanele și ne aduc în stări care ne obligă să ne uităm cu sinceritate la noi înșine și să vedem ce anume avem de eliberat sau vindecat.

4) Îți reamintesc de un alt moment sau loc.

Atunci când cineva îți cauzează disconfort, în loc să-l învinovățești, orientează-ți atenția asupra ta și vezi ce anume ai de învățat.

Detaliile nu sunt cu adevărat importante ci mai degrabă sentimentele tale. Poate că drumurile tale se întâlnesc frecvent cu cele ale unui anumit tip de persoană sau poate că simpla prezență a cuiva te face să te gândești la un anumit timp sau la o anumită epocă. Acest lucru nu este întâmplător și te poate ajuta să regăsești părți din tine pe care le-ai uitat.

