Si tu poti schimba Lumea

Avem in fiecare zi mii de ganduri, datorii, deadlineuri. Suntem obositi si ocupati, prea obositi si ocupati ca sa ne mai pese de ceea ce se intampla in jur. Si totusi, cu iubire, putem schimba totul.

Timpul trece repede. Nu ne ramane suficient incat sa ne preocupam si de altii, de planeta, de padurile care ard, de razboaie, uneori nici de cunoscutii nostri. Oricum nu am putea ajuta cu mare lucru. Abia reusim sa facem sa ne fie noua cat de cat bine. Abia asteptam sa ajungem acasa si sa ne bucuram de putinele momente care conteaza, alaturi de cei dragi, inainte sa o luam de la capat cu toate, maine.

Mereu suntem nevoiti sa amanam lucruri pe weekendul viitor, pe luna sau anul care vine.

Si totusi, din timpul putin pe care il avem suntem datori sa dam si altora, sa simtim, sa iubim, sa ajutam, sa facem diferenta.

Pentru ca fiecarui om i-a fost incredintat micul lui Univers in care poate schimba multe, in care fiecare gest conteaza, daca este facut cu iubire.

Spune ce simti si poarta-te in consecinta

Cand se aduce in discutie un subiect delicat important pentru tine (poate ca e vorba de copiii din orfelinate, de taierea copacilor, despre fumat sau de cine stie ce alt lucru, poate banal), spune-ti parerea! Chiar daca risti sa nu te sustina multa lume, macar stii ca ai pus punctul pe I si ca ai trezit, poate, un gand de compasiune, un regret, o decizie buna in mintea cuiva. Daca nu spui nimic nici tu, nici colegul de birou, nici prietena ta, parerea opusa castiga teren.

Da intotdeauna din ceea ce iti prisoseste

Cand ai multe lucruri (chiar daca nu par prea multe niciodata), gandeste-te la cei care nu au nimic. Sunt oameni care nu au de unde pune pe masa intr-o zi intreaga mancarea pe care tu o ai la cina. Si pe care o mananci dupa ce deja te-ai saturat, doar pentru ca ti-e pofta, pentru ca apoi sa mergi la sala si sa scapi de calorii. Tine la-ndemana in masina sau in geanta niste fructe, croasante, biscuiti, pe care sa le poti da repede cuiva sarman, la nevoie. Doneaza hainele pe care nu le mai porti de luni sau ani de zile. Doneaza-ti chiar si vechiul televizor sau cuptor cu microunde atunci cand cumperi altele. Gesturile mici conteaza.

Fii mai constienta de ceea ce mananci

Sa fie mai putin, in primul rand. Doar atat cat ai nevoie, fara sa faci excese. Apoi, renunta de cate ori poti la carne. Fii vegetariana macar o zi, doua, trei pe saptamana! De ce ai face asta? Nu doar ca e mai bine pentru sanatatea ta, dar ajuti si planeta – cifrele sunt clare si arata cata poluare creeaza fermele pe plan mondial. In plus, cantareste si aspectul etic, pe care putini il constientizeaza. Departe de reclamele pe care le vezi la televizor, cu vacute si pui fericiti, cele mai multe animale isi traiesc scurtele vieti in conditii inumane, inghesuite in custi, fara sa vada lumina naturala, fara sa primeasca o mangaiere sau o vorba buna, doar pentru a deveni mai tarziu friptura de pe masa cuiva.

Salveaza un suflet neajutorat!

Cand intalnesti un animal flamand pe strada, care se agata de tine din priviri, e usor sa mergi mai departe. Pentru tine sa-l hranesti inseamna sa te abati din drum, inseamna sa pierzi timp, dar pentru el, tu poti fi doar unul din sutele de oameni care au trecut nepasatori pe langa sau poti fi OMUL care a schimbat ceva. Toti isi doresc pisici si caini de rasa, pufosi, perfecti, cu ochi albastri, cu care sa se poata mandri. Animalele de pe strada sau din adaposturi au insa infinit mai multa nevoie de tine. Si te iubesc la fel, chiar daca nu te costa nimic. Daca nu poti sa adopti, macar astampara-le foamea atunci cand iti ies in cale.

Fa curat!

Uneori, nu e suficient sa fii tu corect, sa nu arunci niciun gunoi pe strada, sa nu torni uleiul in chiuveta sau sa duci sticlele de plastic la reciclat. Daca vrei sa se vada ceea ce faci aici si acum, poti sa participi la activitati de igienizare sau sa le organizezi din proprie initiativa, la un nivel mai mic. Iei un sac de gunoi, iti pui o pereche de manusi si gata! Daca aduni chiar si numai gunoaiele din jurul blocului sau din parcul de langa casa o data pe luna, e lucru mare.

Foto: By Anton27, Shutterstock