Ezoteric: Centrul relaxarii, in palma ta: arma antistres foarte usor accesibila

Mainile contin o multime de terminatii nervoase, in special in varfurile degetelor, dar si la nivelul palmei, unde exista anumite puncte-cheie ale meridianelor noastre energetice. Unul dintre ele, Lao Gong, este o arma antistres foarte usor accesibila. Citeste si: Arta chiromantiei: destinul din palma Lao Gong este un punct energetic important, folosit in tehnicile de acupunctura, presopunctura, reflexologie si in terapiile energetice cu baza in medicina traditionala chinezeasca. I se acorda importanta aparte in Qigong, considerandu-se ca stimularea lui usureaza si intensifica transmiterea ulterioara de energii vindecatoare prin intermediul palmelor. Fiecare dintre noi il poate accesa rapid si simplu, prin automasaj. Unde se afla si ce efecte are Lao Gong Celebrul punct Lao Gong este al 8-lea punct al Meridianului Inimii. Se afla acolo unde varful degetului tau mijlociu atinge centrul palmei, atunci cand strangi pumnul. Prin stimularea lui corespunzatoare poti reduce stresul, emotiile negative, nesiguranta, devenind mai increzatoare, calma si mai curajoasa. Rezultatul apare dupa numai cateva minute de practica si este o stare de liniste interioara, de relaxare si de concentrare. Mai mult, tehnica poate fi utila, pe termen lung si in afectiunile medicale cauzate de stres, precum hipertensiune, depresie, dureri de cap, sindromul oboselii cronice. foto: By sun ok, Shutterstock Cum il activezi Nu este nevoie de acele unui terapeut, ca in acupunctura sau de cursuri speciale, ca in presopunctura sau reflexoterapie pentru a activa acest punct si a te bucura de beneficiile lui. Ai la dispozitie multe metode simple si la indemana: Pune presiune in centrul palmei cu ajutorul unei mingiute flexibile. Este metoda cea mai relaxanta, ca o joaca de copii cu efect terapeutic. Asa functioneaza malaxoterapia, o tehnica bazata pe framantarea cu mainile a unui obiect moale, dar suficient de solid incat incat cu ajutorul lui sa fie stimulat punctul Lao Gong. Mingiutele antistres din material maleabil, facute special pentru a fi stranse in pumn, nu sunt doar jucarii pentru momentele in care te plictisesti, ci reale remedii antistres: alunga emotiile si anxietatea sau te ajuta sa te energizezi, cand esti lipsita de energie. Tine una la indemana la birou, pentru cand te simti coplesita de timpul limita si de responsabilitati, dar si acasa, pentru a te echilibra in situatii nedorite, certuri, suparari. Frecarea palmelor unele de altele intr-un mod energic, vreme de 1-2 minute functioneaza excelent in sensul activarii punctului Lao Gong. Pentru un efect asupra intregului corp, dar mai ales in caz de afectiuni digestive pe fond de stres, asaza palmele deschise pe ombilic, concentreaza-te la starile prin care treci, la sentimentele tale si iti va fi mult mai usor sa alungi anxietatea si teama, dar si simptomele din sfera digestiva, daca iti faci un masaj cu miscari circulare, in sensul acelor de ceasornic. Fa o scurta sesiune de meditatie la inceput de zi. Intinde-te pe spate, indoaie genunchii si flexeaza-i spre exterior, unind talpile picioarelor si calcaiele. Intinde mainile pe langa corp. Cand inspiri, inchide pumnii strans, astfel incat varful degetului mijlociu sa preseze in interiorul palmei. Cand expiri, relaxeaza. O astfel de sesiune de 5-10 minute iti aduce in armonie emisferele cerebrale si o stare de calm profund. Foto: By Monika Wisniewska, Shutterstock Citeste si: Chiromantia si secretele scrise in palma Vizionare placuta