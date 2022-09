Echinocțiu de toamnă: Tradiții, ritualuri, superstiții

Iată tot ce trebuie să știi despre echinocțiul de toamnă!

Ce înseamnă echinocțiu de toamnă

Echinocțiul de toamnă este momentul în care oamenii pășesc în toamna astronomică. În momentul în care longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180 de grade, se produce această trecere orară, când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ.

În timpul unui an au loc două astfel de fenomene, unul de primăvară și altul de toamnă. În ceea ce îl privește pe cel de al doilea, el nu are loc întotdeauna la o dată fixă deoarece anul calendaristic nu are aceleași caracteristici cu cel tropic. Cu toate acestea, mereu se sărbătorește în a doua decadă a lunii septembrie, începând cu ziua de 21. În ceea ce privește anul 2022, echinoțiul de toamnă va avea loc pe data de 23 septembrie.

Pe 23 septembrie 2022, Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisferea cerească nordică în cea sudică. Punctul de intersecție din acest moment al eclipticii cu ecuatorul se numește punct autumnal.

Ritualuri pentru echinocțiul de toamnă

Echinocțiul de toamnă nu are doar efecte în privința oboselii fizice, asociată de publicul larg cu astenia de toamnă. Acesta este, de asemenea, și extrem de încărcat din punct de vedere emoțional și poate fi un izvor de energie pozitivă, dacă este tratat cum trebuie. Astfel, ți-am pregătit câteva ritualuri specifice echinoțiului de toamnă pentru a intra în acest sezon cu zâmbetul pe buze!

Aprindeți o lumânare, apoi exprimați-vă recunoștința atât pentru lucrurile care s-au desfășurat în ultima perioadă, cât și pe toate cele referitoare la viața dumneavoastră. Acest pas este extrem de important deoarece te poate aduce mai aproape de punctele cele mai înalte ale tale! Citeste si: 10 preparate DELICIOASE pe care să le împarți cu prietenii Faceți curățenie în gânduri! Trebuie mereu să ai în vedere faptul că experiențele nefericite din viața ta te pot aduce spre nereușite. Atunci când vorbim despre toamnă, avem în minte cuvântul „recoltă”. O recoltă bogată trebuie aleasă cu grijă și cultivată pe o plantație în care să nu existe uscăciuni. Așadar, pentru a vă putea implementa adevăratele obiective care contează, trebuie să renunțați la ceea ce vă face nefericiți. Ultima etapă a ritualului este acceptarea realității. Indiferent dacă vorbim despre problemele din viața privată sau din cea profesională, este bine să conștientizăm ceea ce ni se întâmplă, apoi să acceptăm situația așa cum este. Trecutul deja s-a petrecut și nu poate fi înlocuit sau modificat.

Tradiții și superstiții pentru echinocțiul de toamnă

Există anumite tradiții și superstiții în ceea ce privește echinocțiul de toamnă, pe care mulți români le urmează și le cred cu adevărat.

Conform tradiției populare, condițiile meteorologice din ziua de 23 septembrie vor influența cu adevărat anul următor. Dacă plouă în dimineața echinocțiului de toamnă, atunci primăvara ce urmează va fi ploioasă. Altfel, dacă în cea dimineață este soare, atunci tot anul ce urmează va fi unul extrem de însorit.

Atunci când vorbim de tradițiile din popor, putem avea în vedere un obicei pe care multă lume îl respectă: în ziua echinocțiului de toamnă se culeg nucile, merele și gutuile.

În altă ordine de idei, românii susțin că cei mici din familie nu trebuie să fie certați pentru că aceștia vor avea impresia că sunt puține roade de cules în întreaga viață.

O altă superstiţie spune că nu este bine să te speli pe faţă până la apusul soarelui. În schimb, pentru bunăstarea casei şi a familiei, este bine să se consume pâine înainte de a ieşi din casă.

Sursă foto prima pagină: MillaF/Shutterstock