Aproape deloc cunoscuta in lumea plantelor decorative din pricina aspectului sau putin spectaculos, floarea de Osmanthus este o celebritate rafinata in parfumerie care confirma, daca mai era cazul, ca natura lucreaza prin compensatie si ca esentele tari nu stau intotdeauna cuibarite in recipiente ispititoare.

Micutele floricele sunt materie prima pretioasa, la propriu si la figurat, datorita unui profil olfactiv unic: parfumul lor, de ceai negru si piersici coapte, este in egala masura fresh si catifelat, feminin si puternic, romantic si jucaus.

In China, unde Osmanthus este cunoscut ca “gui hua”, aceasta floare se gaseste in aproape orice combinatie menita sa rasfete. Petalele sunt lasate la uscat pentru a parfuma incaperile sau sunt infuzate in ceaiuri negre aromate, iar esenta lor este folosita in gastronomie cu frecventa cu care noi folosim vanilia. Multitudinea de intrebuintari a condus in mod natural la o paleta variata de metafore, intre care, probabil cea mai magulitoare este “esenta fericirii”. O exagerare? Daca inchizi ochii si inspiri parfumul, vei fi de acord cu toate laudele aduse lui gui hua.

Am cunoscut Osmanthus sub forma parfumului omonim de la L’Erbolario. A aterizat pe lista produselor pe care urma sa le testez in luna martie. Marturisesc ca l-am privit cu suspiciune pentru ca nu sunt o impatimita a parfumurilor. Prefer mirosul de curat si simplu, pun mare pret pe feromoni si pe amprenta olfactiva a pielii sanatoase. Cu greu poate un parfum sa-mi intre in gratii. Doar ca acesta, a reusit.

Parfumul Osmanthus se miroase cu ochii inchisi. Asta pentru ca ar fi pacat sa nu-ti concentrezi toata energia asupra mangaierii catifelate pe care aceasta esenta o produce. Narile se dilata lacom pentru a primi mai mult din aroma florala, umerii se ridica de incantare si se curbeaza pe linie paralela cu zambetul. Care zambet, apare ca urmare a buchetului fructat care ti-a inundat gura – o simfonie de citrice, caise si piersici stropite cu vanilie. Pe ecranul mintii ruleaza un film vechi, alb-negru, despre care n-am sa va povestesc nimic. Va las sa va creati propria fantezie atunci cand adulmecati esenta fericirii.

Produsele din gama Osmanthus NU contin: parabeni, conservanțI, surse de gluten, uleiuri minerale, silicon , saruri de aluminiu, SLS si SLES!

Foto featured by Guiyuan Chan / Shutterstock