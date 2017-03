Alergiile solare reprezinta o forma comuna de alergie, desi de multe ori ele raman nerecunoscute din cauza ca multe persoane fie nu cred ca soarele poate fi inclus intr-o lista de posibili alergeni, fie confunda reactia lor cu arsurile solare. Doamna doctor Alina Suru, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, atentioneaza ca acest tip de alergii exista, cea mai comuna dintre ele fiind eruptia polimorfa la lumina, care apare odata cu prima expunere la soare puternic in primavara sau in timpul unei vacante petrecute la soare.

Alergie solara este un termen utilizat pentru descrierea unui numar de afectiuni caracterizate de aparitia unei eruptii pruriginoase ca urmare a expunerii la soare. Cea mai frecvent intalnita forma de alergie solara este eruptia polimorfa la lumina sau prurigo-ul estival, care apare de obicei odata cu prima expunere la soare din an si in multe cazuri se amelioreaza pe durata verii, odata ce pielea se obisnuieste cu niveluri mai ridicate de radiatii UV.

Semne si simptome

Semnele si simptomele ce pot sa apara sunt roseata, eruptie, prurit si se manifesta de obicei la nivelul zonelor fotoexpuse, dupa minute-ore de la expunere. Eruptia imbraca diverse forme de la papule si placi la papulo-vezicule, bule etc. si de obicei se dezvolta in termen de minute pana la ore de la expunerea solara. Unii pacienti pot prezenta, de asemenea, frisoane, dureri de cap, greata si senzatie generala de disconfort.

“In cazul eruptiei polimorfe la lumina se considera ca in urma expunerii pielii la radiatiile UV au loc reactii chimice ce determina denaturarea anumitor compusi existenti la nivelul pielii si care vor avea un rol de alergen. Fata de acest alergen organismul va dezvolta o reactie de hipersensibilitate intarziata cu aparitia semnelor si simptomelor enumerate mai sus”, explica doamna doctor Alina Suru.

Factori de risc

Exista anumiti factori de risc pentru aparitia alergiilor solare, printre care apartenenta la o anumita rasa (caucazienii), expunerea la anumite substante si apoi la soare (parfumuri, dezinfectanti), consumul anumitor medicamente (tetracicline, sulfamide, ketoprofen), afectiuni dermatologice preexistente. Spre exemplu, existenta dermatitei va creste riscul de a avea o alergie la soare, ca fel ca si existenta unui istoric al acestei afectiuni in familie. Daca unele persoane au o forma ereditara de alergie solara, altele dezvolta eruptii doar in cazul expunerii la un factor declansator cum ar fi un medicament sau o planta (exp. pastarnac).

“Este important de retinut ca alergia la soare nu este totuna cu arsura solara. Alergia la soare se produce atunci cand sistemul imunitar al organismului reactioneaza la lumina, iar arsurile solare, pe de alta parte, apar atunci cand cantitatea de soare sau expunerea la lumina ultravioleta depaseste capacitatea pigmentului numit melanina de a proteja pielea”, explica specialistul dermatolog.

Masuri de preventie

Avand in vedere ca etiologia alergiei la soare nu este cunoscuta intotdeauna, preventia este cheia.

“Este important sa se evite expunerea brusca si prelungita la soare (mai ales intre orele 10 si 16), fiind recomandata expunerea treptata la lumina solara, astfel incat tegumentul sa se poata adapta. In plus, purtarea de imbracaminte adecvata – de preferat tesaturi cu protectie UV - si palarii pot ajuta la protejarea pielii impotriva radiatiilor ultraviolete. Aplicarea de crema fotoprotectoare (cu SPF minim 30) si reaplicarea la fiecare 2 ore in cazul unei expuneri prelungite la soare, sau chiar mai des daca inotam sau transpiram abundent, este absolut necesara pentru a minimiza daunele produse de radiatiile UV. Nu in ultimul rand, nu trebuie sa uitam de utilizarea de emoliente pentru a preveni iritatia determinata de uscaciunea pielii”, recomanda doamna doctor Alina Suru.

In cazul in care anumite medicamente pe care le luati pot avea efect fotosensibilizant este esentiala consultarea medicului inaintea expunerii la soare.

Diagnosticarea alergiei la soare

Dermatologul este cel care poate oferi un diagnostic corect si indica tratamentul potrivit pentru acest grup de afectiuni. De obicei, diagnosticul este pus in urma examenului clinic si al anamnezei, dar in anumite situatii medicul dermatolog poate recomanda efectuarea unor investigatii suplimentare.

“Testarea la lumina ultravioleta sau fototestarea, care verifica reactia pielii la anumite lungimi de unda ale luminii UV si poate ajuta la stabilirea tipului de alergie cutanata, reprezinta o varianta pentru diagnosticarea alergiei solare. Aceasta tehnica are, insa, o serie de limitari. O alternativa este testarea fotopatch, care face diagnosticul intre dermatita fotoalergica si dermatita de contact. Analizele de sange si biopsia cutanata pot fi recomandate daca medicul suspecteaza o dermatoza fotoagravata, precum lupusul, si nu doar o alergie solara”, explica specialistul dermatolog.

Asadar, desi exista anumiti factori de risc care ne predispun la dezvoltarea unei alergii solare, ne putem bucura pe deplin de sezonul cald fara a ne confrunta cu o afectiune a pielii prin respectarea unor reguli de baza privind expunerea la soare.