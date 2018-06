Atunci când lăsăm ego-ul să preia controlul, sfârșim uneori în starea de victimă. Uităm de rolul nostru creator și ne auto-compătimim pentru ceea ce ni se întâmplă. In aceste momente, nu numai că acționăm haotic dar și starea noastră de sănătate are de suferit. Lumea nu are nevoie de tine ca victimă ci ca o ființă minunată și creatoare, așa cum ești de fapt. In cazul în care te simți o victimă, pune în aplicare următorii patru pași pentru a renunța la acest rol care nu ți se potrivește nicidecum.

1. Asumă-ți responsabilitatea pentru acțiunile tale.

De multe ori, suntem cei mai aspri critici ai noștri și tocmai de aceea poate fi extrem de dureros să ne recunoaștem rolul de co-creator al unei situații neplăcute. Este mult mai ușor să dăm vina pe alții, circumstanțe, viața nedreaptă. Această atitudine ne plasează însă în rolul de victimă neajutorată căreia i se întâmplă diverse lucruri neplăcute. Asumarea responsabilității înseamnă să îți recapeți puterea.

2. Pune-te în locul celeilalte persoane.

Atunci când două persoane sunt închise în micul cerc al popriului punct de vedere, este ușor ca una dintre ele să devină agresor iar cealaltă victimă. Spre exemplu, o minciună mică spusă pentru a salva o aparență și descoperită de cealaltă persoană, care nu tolerează lipsa onesității, poate genera o reacție la aceasta care îl va face pe ”mincionos” să se simtă victimă. Ințelegând punctul de vedere al celuilat, acesta va evita să cadă în capcana rolului de victimă și să transforme întâmplarea într-un prilej de evoluție pentru ambele persoane.

3. Acționează cu iubire față de tine și de celălalt.

Natura ta este iubire. Iubirea nu are nevoie de justificări și scuze și este cea mai sigură scurtătură către scoaterea piesei despre victime și agresori de pe scena vieții. Iubirea îți dă puterea de a vedea binele și frumusețea din tine și celălalt și de a găsi o soluție pașnică la orice conflict.

4. Nu te complace. Intotdeauna există o soluție, atunci când îți dorești.

Nu le permite altora să ia decizii în locul tău și fă ceea ce inima și intuiția îți spun că este mai bine pentru tine. Fii atentă la compasul tău interior, și anume emoțiile tale, și alege acele acțiuni care îți aduc cea mai mare bucurie. Și nu uita că, uneori, acestea nu sunt neapărat cele mai ușoare.

Foto by Antonio Guillem