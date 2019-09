Liposuctia laser, interventia preferata a vedetelor

Dr. Adrian Alexandru: „Liposuctia laser asistata este solutia pentru indepartarea tintita a unor zone de grasime, crearea contractiei tegumentare si recuperare rapida”

Liposuctia se afla pe locul doi in topul procedurilor estetice din Romania, dupa augmentarea mamara. Aceasta solutie de remodelare a siluetei este de cele mai multe ori alegerea doamnelor si domnilor care nu pot scapa de grasimea incapatanata din anumite zone ale corpului. Fie ca este vorba despre persoane care nu reusesc sa slabeasca cu ajutorul unei diete, fie ca au slabit si au ramas cu depozite localizate pe anumite zone, liposuctia este o varianta sigura de a ajunge la cea mai buna varianta a ta, din punct de vedere estetic.

Dr. Adrian Alexandru, Medic Primar Chirurgie Reconstructiva in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si Administrator Medical al Clinicii Eliade, vorbeste despre inovatie in domeniul realizarii procedurii de liposuctie.

„Tot mai multe persoane aleg liposuctia pentru corectarea depozitelor persistente de grasime din zone ale corpului precum: coapse, brate, gat, solduri, mijloc, spate, genunchi intern, piept, obraji, barbie, gambe sau chiar glezne.

Tehnicile de lipoaspiratie au evoluat si sunt in continua inovatie, iar recomandarea la nivel mondial este liposuctia asistata, in detrimentul celei mecanice.

Ne folosim astfel de ultrasunete, de laser, de un jet de apa pentru a face experienta cat mai placuta pentru pacient. Cel mai important argument in privinta lipoaspiratiei laser este faptul ca are posibilitatea de a indeparta specific grasimea fata de alte dispozitive concurente; aspira optim grasimile cu afectare minima a tesuturilor inconjuratoare; trateaza laxitatea tegumentara chiar si din zone sensibile cum ar fi maxilarul inferior si gatul.

Foarte important din punctul meu de vedere este ca, prin intermediul liposuctiei laser cu LipoLife 3G, se produce in timpul procedurii o strangere a pielii, sigura, omogena si mai eficienta, obtinandu-se astfel un efect de tightening”.

„Liposuctia nu trateaza obezitatea”

Intrebat daca exista o tipologie a pacientului interesat de liposuctie, dr Adrian Alexandru a adaugat:

„Liposuctia este recomandata celor care isi doresc redefinire sau remodelare, pentru zonele cu grasime incapatanata. Varianta de liposuctie laser realizeaza si texturare tegumentara. Este foarte greu sa iti mentii un tonus tegumentar la cote inalte, si atunci acest gen de lipoaspiratie laser vine in completarea unei necesitati.

Contrar asteptarilor, varianta ideala este ca pacientul sa nu aiba multe kilograme in plus, recomand un indice corporal sub 30. Cu cat greutatea pacientului este mai mare, cu atat se va vedea mai putin acest gen de interventie, deoarece nu putem scoate intr-o etapa mai mult de 5 litri de grasime din corp”.

Subiectul “depozite de grasime” ii poate afecta chiar si pe cei slabi, celulita fiind foarte vizibile la multi dintre ei, ca urmare a unui regim de viata neadecvat. Insa acest efect de coaja de portocala poate disparea cat ai spune „liposuctie”.

„Sunt persoane care se confrunta cu celulita chiar daca sunt slabe: ei bine, cu ajutorul LipoLife 3G, un aparat unic pe piata din Romania, reusesc acum sa sterg practic urmele de celulita si sa intind pielea astfel incat aceasta sa nu isi piarda din fermitate si finete”, adauga medicul.

„Grasimea extrasa in timpul liposuctiei LipoLife 3G poate fi folosita cu succes pentru lipofilling in alte zone de interes”

Dr. Adrian Alexandru ne-a povesti si despre recuperarea in urma realizarii unei liposuctii si despre regulile privind anestezia.

“Pentru zonele intinse este necesara anestezia generala, dar pentru zone delimitate cum sunt: gusa, bratele, genunchii, abdomen inferior sau ginecomastia (in cazul barbatilor) este posibila si anestezia locala. In cazul anesteziei generale se interneaza pacientul cel putin 24 ore, iar in varianta anestezie locala pacientul pleaca acasa dupa procedura.

Recuperarea depinde de suprafata tratata si variaza de la 1 saptamana pentru zonele reduse pana la 3 saptamani, timp in care este necesara purtarea corsetului”.

Liposuctia, interventia preferata a vedetelor

Liposuctia laser este preferata vedetelor din afara tarii pentru remodelarea zonei abdominale si crearea celebrului six pack.

„Un adevarat trend la Hollywood este ca vedetele sa isi realizeze liposuctie pentru remodelarea abdomenului si evidentierea musculaturii din zona aceasta. Cu ajutorul canulei aparatului de liposuctie se pot trasa canale speciale in zonele cu mai putina grasime si astfel se creeaza efectul de six pack. Important este si faptul ca grasimea extrasa cu aparatul LipoLife are o calitate superioara si poate fi folosita pentru implantarea in alte zone de interes: facial sau corporal”, declara medicul.

Dr. Adrian Alexandru este Medic Primar Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva, Doctor in Stiinte Medicale, Asistent Universitar UMF Carol Davila Bucuresti, activand in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. El este de asemenea si Administrator Medical al Clinicii Eliade.

Detalii despre activitatea sa, puteti reagsi pe site-ul www.dradrianalexandru.ro.