Indepartarea semnelor din nastere cu laserul

Desi semnele din nastere sunt adesea inofensive din punct de vedere medical, in multe cazuri se ajunge la indepartarea lor din motive de ordin estetic.

Laserul vascular pulsed dye PDL s-a remarcat printre variantele de tratare a acestei probleme datorita rezultatelor remarcabile pe care le aduce fara cicatrici si fara a produce deteriorarea permanenta a tesutului sanatos din jur. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca este recomandat ca procedura sa aiba loc cat mai devreme, tratamentele pentru indepartarea semnelor de nastere fiind mai eficiente atunci cand sunt efectuate la o varsta frageda.

Semnele din nastere reprezinta o decolorare a pielii care apare fie la nastere, fie in primele saptamani de viata. “Multe dintre ele se incadreaza intr-una din doua categorii, fiecare dintre ele avand o cauza diferita. Semnele din nastere vasculare apar atunci cand vasele de sange dintr-o anumita zona a corpului nu se formeaza corespunzator, fiind fie prea multe, fie mai largi decat ar trebui, iar in acest caz vorbim despre semne din nastere vasculare sau hemangioame. Semnele de nastere pigmentate apar ca urmare a unei supraaglomerari de celule pigmentare – categorie in care intra nevii sau alunitele congenitale”, explica specialistul dermatolog.

De obicei, semnele din nastere nu sunt cancerigene si pot aparea oriunde pe fata sau corp, variind in functie de culoare, dimensiune (pot fi mici cat un pistrui sau intinse pe zone mari ale corpului) si forma. Unele sunt permanente si se pot mari in timp, in vreme ce altele se estompeaza complet. Cele mai multe semne din nastere sunt inofensive, in cazuri rare indicand o afectiune medicala serioasa, astfel ca in cele mai multe situatii sunt indepartate din motive strict cosmetice.

Indepartarea semnelor din nastere cu ajutorul laserului

Tratamentul cu laserul vascular pulsed dye laser PDL este metoda preferata pentru a trata semne din nastere vasculare (pete roz sau rosiatice pe piele cauzate de vasele de sange anormale).

“Tratamentul laser functioneaza prin tintirea pigmentului care sta la baza semnului si indepartarea lui de tesutul normal din jur. Daca raman resturi de pigment, corpul le va elimina ulterior in mod natural. Procedura se poate dovedi mai dificila in cazul pacientilor cu pielea mai inchisa la culoare, insa un dispozitiv de ultima generatie cum este laserul vascular pulsed dye laser PDL, folosit cu atentie de catre un specialist, poate oferi rezultate bune, cu o deteriorare minima a pielii si tesutului sanatos din jur”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau.

Procedura nu este dureroasa si este usor tolerata de majoritatea adultilor, efectul laserului fiind resimtit asemanator unei piscaturi produse de o banda de cauciuc pe piele.

La nevoie poate fi aplicata o crema anestezica pentru a amorti zona care urmeaza sa fie tratata, mai ales in cazul celor mici. Daca micutul pacient este anxios sau daca zona de tratament este mare, poate fi necesara anestezia generala, iar tratamentul va fi efectuat intr-un salon de operatie.

