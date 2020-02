Decizii inteligente, pentru care ai nevoie de curaj

Cand simti ca lucrurile nu mai pot merge ca pana acum, trebuie sa ai o discutie onesta cu tine si sa stabilesti ce pasi ar trebui sa parcurgi pe mai departe.

Traim intr-o lume in care sfaturile bune ne inunda din toate partile, iar fiecare problema pare sa aiba un remediu imediat. Cu toate acestea, stim foarte bine ca nu exista solutii universale, asa ca primul pas in a rezolva orice situatie-limita este acela de a determina cu exactitate care ne sunt nevoile. Cand simti ca lucrurile nu mai pot merge ca pana acum, trebuie sa ai o discutie onesta cu tine si sa stabilesti ce pasi ar trebui sa parcurgi pe mai departe.

Renunta la relatiile toxice din viata ta

Usor de zis, greu de dus pana la capat. Poate ca ai o legatura amoroasa in care jignirile au luat locul amabilitatilor sau poate ca ai parte de prieteni care profita de generozitatea ta. Atunci cand onestitatea este inlocuita de intentii ascunse, iar efectele negative le decontezi doar tu, este foarte clar ca ai ramas blocata intr-o relatie macinata de inegalitate. Taie cat poti de repede legaturile nocive care iti mananca energia si nu le permite celor din jur sa te trateze ca pe o roata de rezerva.

Schimba-ti jobul cu unul care sa te inspire

Cel mai probabil, si tu te confrunti cu o rutina zilnica pe care ai putea sa o asemeni usor cu un labirint. Daca task-urile iti inunda agenda, dar simti ca nu tragi degeaba, poate ar fi doar cazul sa iti reorganizezi timpul. In cazul in care simti ca nu faci parte dintr-o echipa ai carei membri sa fie tratati echitabil, nu are rost sa prelungesti agonia. Aceeasi concluzie este valabila si daca sarcinile de serviciu sunt duble fata de job description, iar salariul nu reflecta asta. Imediat ce gasesti o oportunitate noua, potrivita cu aspiratiile tale, tot ce iti ramane de facut este sa iti inaintezi demisia si sa schimbi peisajul.

Alege sa economisesti pentru ceea ce conteaza

Cu ochii dupa reduceri si cu mintea la urmatorul city break, ai putea scapa din vedere cateva planuri de viitor ce trebuie planuite temeinic. Fie ca vrei sa accesezi un credit pentru locuinta sau sa iti cumperi o masina, te-ai putea gasi intr-o situatie oarecum dificila. Daca nu iti vei organiza economiile si nu vei reusi sa salvezi lunar cate o suma de bani, dorinta ta va fi tot mai departe de a fi indeplinita.

Acorda mai multa atentie sanatatii

Tineretea si vitalitatea nu sunt vesnice, chiar daca simti ca ai putea muntii din loc. Daca vizitele la dentist si la ginecolog sunt parte din rutina ta anuala, nu ar strica sa largesti spectrul interactiunii cu medicii. Un screening complet de analize ale sangelui, controlul mamar, vizitele la un neurolog sau sedintele petrecute in cabinetul psihologului nu implica aproape niciun efort. Beneficiile oferite de toate acestea, insa, sunt imense, din punctul de vedere al anticiparii multor riscuri.

Decide daca iti intemeiezi o familie

Este o minune faptul ca nu mai traim vremuri in care societatea impartea oamenii in functie de starea civila, dar inca exista prejudecati rudimentare asupra celor singuri sau a familiilor fara copii. Decizia de a te casatori sau nu, de a avea un copil sau nu, precum si momentul in care faci acesti pasi stau doar in puterea ta. Daca te-ai hotarat ca acesta este drumul pe care vrei sa mergi, nu irosi timpul.

Deciziile de mai sus pot fi si deciziile tale, daca interesele tale se vor regasi in ele. Cu mult curaj si cu o asumare de sine corespunzatoare unui om cu adevarat matur, satisfactiile nu vor intarzia sa apara.

Credit foto: Shutterstock