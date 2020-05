Motivele pentru care cofeina este într-adevăr benefică

Probabil puțini dintre noi își încep dimineața fără o doză de cofeină, fie că o luăm din cafeaua proaspătă sau cea îmbuteliată, băuturi energizante sau ceai.

De milenii se cunosc beneficiile cofeinei și faptul că are capacitatea de a ne menține treji, dar puțini dintre noi știm ce alte beneficii pot avea băuturile care o conțin. Să vedem care sunt aceste avantaje mai puțin cunoscute.

Revigorează și crește capacitatea de funcționare a creierului

Ca urmare a efectului pe care îl are asupra cortexului cerebral, cofeina îmbunătățește gândirea, funcția cognitivă și abilitățile de asociere. În plus, blochează efectele adenozinei în creier, un compus care scade activitatea și eficiența la trezire, astfel, prin blocarea adenozinei, cofeina produce efectul său energizant.

Te poate ajuta să pierzi în greutate

Ocazional, consumul de cofeină crește rata metabolismului cu 5-25%. Cofeina poate fi găsită în toate suplimentele de ardere a grăsimilor. Ajută corpul să producă mai multă căldură, ceea ce înseamnă că și consumul de calorii crește.

Îmbunătățește rezistența fizică

Băuturile care conțin cofeină, indiferent dacă vorbim de cafea, băuturi energizante, cafea îmbuteliată sau ceai, ridică nivelul de adrenalină din sânge, pregătind mușchii pentru acțiune. Vasele de sânge se extind, bătăile inimii cresc și funcția creierului devine mai intensă.

Scade riscul apariției depresiei

Potrivit unui studiu al jurnalului medical JAMA Internal Medicine, în cadrul căruia au fost examinate 50.000 de femei, doar 120 mg de cofeină pe săptămână ar putea scădea șansa de a dezvolta diverse forme ale depresiei cu 15%. Consumul zilnic de 240-360 mg reduce riscul cu 20%.

Cofeina are multe efecte benefice, dar trebuie să fim atenți cu aportul zilnic. În afară de boabele de cafea, există peste 60 de tipuri de plante diferite, inclusiv fasolea de cacao, ceaiul și nuca kola care conțin cofeină sau ingrediente active care au structură similară.

Așa cum studiile clinice cuprinzătoare efectuate de EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor) au determinat pe un eșantion de peste 66.000 de persoane, consumul total zilnic de 400 mg nu reprezintă un risc pentru sănătatea noastră. Aceasta înseamnă aproximativ 4-5 cafele, cappucino sau 250 ml băuturi energizante pe zi. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți să nu depășim 200 mg pe porție și să așteptăm cel puțin două ore între băuturile cofeinizate.

