Top beneficii ale consumului de spirulina

Spirulina este o microalga care se consuma inca din cele mai vechi timpuri, intrucat are proprietati vindecatoare, dar si calitati nutritionale deosebite. Acest produs este extras din algele albastre-verzi, care cresc cu precadere in lacurile sarate din zonele cu climat subtropical, dar si in ocean. Cei care consuma in mod regulat microalga se pot bucura pe termen lung de beneficii importante cand vine vorba despre sanatatea lor, iar in acest articol pot descoperi principalele motive pentru care este bine sa o introduca in planul alimentar!

Proprietati antiinflamatoare si antioxidante

Foarte bogata in antioxidanti, microalga ajuta la protejarea de stresul oxidativ de la nivelul ADN-ului, dar si la de la nivelul celular. In timp, cei care sufera din cauza stresului oxidativ pot ajunge sa aiba inflamatii cronice, din cauza carora se dezvolta o gama larga de boli, printre care se numara si cancerul.

Tratarea anemiei

Un alt motiv pentru care medicii recomanda introducerea spirulinei pe lista elementelor spre care oamenii ar trebui sa se indrepte este acela ca ea poate contribui in mod pozitiv la tratarea anemiei. De ce? De exemplu, microalga contine pana la de peste 20 de ori mai mult fier decat spanacul, actionand eficient pentru tratarea deficitului de calciu ori de fier.

Adjuvant de incredere pentru tratarea afectiunilor cardiovasculare

Extrem de bogata in acizi Omega 3 si Omega 6, spirulina are capacitatea de a ajuta la stabilizarea fluxului de sange, dar si de a reduce tensiunea arteriala. Mai mult, ea poate regla si nivelul de colesterol rau din sange, iar rezultatele vor fi vizibile inca din primele cateva zile de utilizare.

Regenerarea celulelor

Persoanele aflate la o varsta inaintata incep sa se confrunte in general cu probleme cand vine vorba despre procesul de regenerare a celulelor. Utilizarea spirulinei are un efect excelent in acest sens, intrucat contine acizi nucleici, care incetinesc imbatranirea, oferind oamenilor mai multa energie si o stare de spirit minunata. In acelasi timp, microalga este recomandata si pentru cei care se afla in perioada de convalescenta, intrucat ajuta la refacerea organismului chiar si dupa procedurile de chimioterapie.

Protejeaza stomacul

Cu un continut ridicat de proteine, clorofila, dar si vitamine, microalga obtinuta din algele albastre-verzi are un potential ridicat de a neutraliza acidul gastric. Cat despre digestie, acest proces este si el imbunatatit la randul lui. In acelasi timp, oamenii care consuma frecvent microlaga se pot vindeca de ulcer ori de alte afectiuni de la nivelul stomacului.

Estomparea simptomelor rinitei alergice

Rinita alergica este o boala caracterizata de inflamarea cailor nazale, fiind declansata de cele mai multe ori de factori precum polenul, praful ori parul de animale. Studii realizate pe continutul spirulinei au scos la iveala ca 2 grame din acest produs, administrate in fiecare zi, ajuta la ameliorarea vizibila a simptomelor provocate de rinita: mancarimile de la nivelul nasului (pruritul), congestia nazala si stranutul.

Scaderea nivelului de trigliceride si a colesterolului

Printre efectele benefice ale spirulinei se numara si faptul ca aceasta poate contribui la scaderea nivelului de trigliceride din organism, dar si la reducerea nivelului de colesterol. Cum? Prin cresterea productiei de oxid de azot, care ajuta la relaxarea si dilatarea vaselor de sange. Mai mult, microalga este recomandata si pentru eliminarea leziunilor precanceroase orale.

Un produs excelent pentru cei care vor sa slabeasca

Studii realizate de medici de specialitate au scos la iveala inclusiv faptul ca microalga este un supliment extrem de bogat in nutrienti, care poate contine pana la 50 sau chiar 70% proteine. In componenta spirulinei exista, insa, foarte putine calorii, ceea ce inseamna ca, introdusa in alimentatie, poate ajuta oamenii sa scape destul de usor de kilogramele in plus care ii deranjeaza. In acelasi timp, ajuta la repararea musculaturii, dar si la obtinerea unui nivel optim de energie pentru realizarea exercitiilor fizice acasa ori la sala, fara a se pierde puncte cand vine vorba despre nutritie.

Mentine creierul sanatos

Nu in ultimul rand, suplimentele alimentare contin triptofan, un aminoacid care sprijina activ productia de serotonina extrem de importanta pentru sanatatea mentala. Datorita acestui fapt, nivelul de serotonina poate creste, mai ales la pacientii care sufera din cauza anxietatii si a depresiei. Mai mult, printre efectele spirulinei se numara si faptul ca aceasta ofera neuroprotectie in cazul persoanelor care sufera de boala Parkinson si ajuta inclusiv la diminuarea problemelor de memorie.

Pe langa beneficiile anterior mentionate, trebuie sa se stie ca spirulina contribuie si la protectia oaselor, a dintilor, precum si la limitarea radicalilor liberi. In acelasi timp, previne osteoporoza, intrucat microalga este bogata in vitamina K2, magneziu, cupru, zinc si clorofila si ajuta pielea sa ramana tanara pentru cat mai mult timp!

Cunoscand toate aceste proprietati si avantaje ale consumului spirulinei, tuturor le va fi mult mai usor sa aleaga suplimentele alimentare potrivite, datorita carora sa isi imbunatateasca nivelul de viata!