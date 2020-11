Remodelarea corporală și alimentația echilibrată sunt elementele cheie care, împreună, „construiesc” un trup sănătos și armonios.

Clinica Masaya cunoaște succesul acestei ecuații și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de terapii, care vor da rezultatele scontate, datorită aparaturii de ultimă generație.

În continuare, vom discuta punctual despre fiecare dintre ele. În plus, nu uita că specialistul Clinicii Masaya, Wasim Nazer, te așteaptă la o evaluare corporală, pentru elaborarea unui plan personalizat de nutriție și remodelare corporală.

NUTRIȚIE

Nutriția este știința care interpretează interacțiunile dintre nutrienți și alte substanțe din hrană în raport cu mentenanța, dezvoltarea și reproducerea sănătății sau stării de boală a unui organism. O dietă sănătoasă include prepararea corectă a alimentelor, fapt care reduce riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare, dar și metodele de stocare a acestora care protejează împotriva oxidării nutrienților și împotriva căldurii.

Prima consultație, la nutriționistul Wasim Nazer, are ca scop o anamneză cât mai detaliată în care trebuie să stabiliți împreună cât mai în detaliu ceea ce dorești să obții în viitor. Este recomandat să ai un set complet de analize de sânge standard pentru vizita la nutriționist.

DRENAJUL LIMFATIC

Ameliorează stările de anxietate, readuce starea de bine și de relaxare. Presodrenajul nu prezintă efecte adverse și aduce beneficii reale. În general sunt recomandate 3-4 ședințe de drenaj limfatic pe săptămână, iar durata medie a unei ședințe este de 30-45 min.

Se recomandă consumul a 2 litri de apă pe zi, adoptarea unei alimentații echilibrate și practicarea regulată a mișcării.

Prin masajul limfatic se elimină toxinele și retenția de apă, se reduce senzația de picioare grele, se reduce celulita, ajută la creșterea imunității prin crearea de anticorpi, ajută la detoxifierea organismului și îmbunătățirea trofismului pielii. Favorizează aportul de oxigen al celulelor, îmbunătățind circulația sanguină și dinamizează circulația limfei în spațiile intercerlulare.

ELECTROSTIMULAREA

Este o procedură simplă și sigură prin care microcurenții sunt aplicați pe fibrele musculare ale zonei tratate, generând o mișcare vibratorie a mușchilor și astfel se ard caloriile și grăsimile aflate în exces. Electrostimularea este o formă pasivă de slăbit, o ședință de 45 de minute echivalând cu câteva ore petrecute în sala de fitness. Acest tratament este ideal pentru întărirea și definirea musculaturii, ajutând la arderea grăsimilor, pierderea în cm, crescând metabolismul, circulația sanguină și gradul de oxigenare al zonei tratate.

Tratamentul trebuie realizat sistematic cu o frecvență de 3-5 ședințe pe săptămână și trebuie susținut prin urmarea unui stil alimentar echilibrat și consumul a cel puțin 2 l de apă pe zi.

CAVITAȚIA

Este o procedură eficientă care ajută la slăbirea localizată prin eliminarea definitivă a depozitelor de grăsime de la nivelul șoldurilor, feselor, coapselor, abdomenului, brațelor sau bărbiei, oferă o bună oxigenare și revascularizare a țesutului subcutanat și îmbunătățirea tonusului și elasticității pielii. După tratament nu este necesară o perioadă de recuperare, dar înainte și după tratament este obligatorie hidratarea pentru activitatea de purificare a ficatului.

Se recomandă să se efectueze o ședință de cavitație de 40 de minute pe săptămână sau 2 ședințe de 20 de minute cu un interval de 72 de ore între acestea.

Durata tratamentului variază între 6 și 12 ședințe pe zonă.

EPILARE DEFINITIVĂ CU LASER

Epilarea laser afectează rădăcina firelor aflate în faza activă de creștere, cele aflate în repaus nu sunt afectate. Raza laser ajunge la 2-5 mm sub piele în zona în care se află foliculul de păr, pigmenții de melanină din foliculul pielos absorb radiația laserului și se transformă în căldură, ceea ce face ca rădăcina firului de păr să fie distrusă.

LIPOLASER

Lipolaserul este o tehnologie cu laser de joasă intensitate care generează un fascicul coerent de radiație ce crează pori de tranziție în adipocite și accelerează descompunerea trigliceridelor. Lipidele sunt localizate în țesutul interstițial de unde sunt eliminate natural datorită metabolismului.

Rezultatele sunt vizibile de la prima ședință atât în măsurători, cât și în gradul de conturare a zonei tratate, dar se recomandă un ciclu de 3 până la 6 săptămâni cu 2 ședințe/săptămână. Se pierd între 1-3 cm/ședință (30 min). Ulterior pot fi efectuate tratamente la intervale mai mari de timp pentru menținerea rezultatelor. Nu se folosește niciun produs cosmetic pentru a proteja pielea deoarece laserul pătrunde în profunzime până la adipocite fără a produce durere sau a lăsa urme.

SHOCKWAVE ( UNDE ȘOC )

Shokwave-ul (undele de șoc) sau tehnologia spectaculoasă de eliminare a grăsimii reprezintă un tratament modern, simplu și eficient în care undele acustice de înaltă intensitate sunt aplicate direct pe zona afectată creând vibrații în țesuturile moi. Această procedură vizează straturile de grăsime de sub piele, netezește celulita, redă fermitatea pielii lăsate și reduce aspectul vergeturilor.

Celulita apare datorită unei tulburări care generează un dezechilibru între producția de grăsimi și consumul acestora, celulele adipoase se măresc în volum și apasă țesutul conjunctiv, formând astfel depresiunile tipice pe suprafața pielii, efect cunoscut sub aspectul de “coajă de portocală”. Procedurile cu shokwave sunt recunoscute la nivel modial ca fiind unele dintre cele mai eficiente tratamente de remodelare corporală.

TERAPIE MICRONEEDLING (MEZOTERAPIE)

Este o procedură estetică ce folosește un dispozitiv manual sub formă de stilou care are foarte multe ace fine de unică folosință, care execută o perforare controlată a pielii stimulând secreția naturală a fibrelor de colagen și elastină.

Profunzimea tratamentului poate fi reglată în funcție de tipul de piele și al problemei tratate, astfel profunzimea poate varia între 0,5 cm și 2,5 cm datorită vibrației microinjectării senzația de durere este redusă.

Dispozitivul execută mii de micro-înțepături controlate în mezoderm (stratul mijlociu al pielii având un puternic efect de reîntinerire și hrănire asupra fibrelor de colagen și elastină, atât prin acțiunea mecanică cât și prin introducerea substanței nutritive prin intermediul canalelor create.

Terapia de microneedling este recomandată tuturor tipurilor de piele și poate fi efectuată pe mai multe porțiuni ale corpului.

VELASHAPE

Este cea mai nouă metodă nechirurgicală de tratare a zonelor cu celulită, laxitate cutanată și a țesutului adipos din zonele cu probleme, cu rezultate vizibile rapide. Velashape oferă un tratament unic, fără timp de recuperare și confortabil. Radiofrecvența încălzește dermul într-un mod revoluționar și produce o reacție în lanț ce favorizează migrarea fibroblastelor, cu stimularea fibrelor de colagen și elastină, o reacție cu un rol decisiv în restructurarea și remodelarea corpului.

Lumina cu infraroșu depășește bariera de rezistență a pielii la curentul electric și stimulează metabolismul, astfel pielea se va bucura de mai mult oxigen. Vaccumul îmbunătățește fluxurile sanguin și limfatic și elimină rezidurile.

Rolele mecanice execută un masaj blând, fac pielea mai aspectuoasă, prin îmbunătățirea metabolismului energiei stocate în piele și micșorarea efectivă a mărimii celulelor adipoase. În funcție de zona tratată, tipul și gradul celulitei sau laxității pielii pot fi necesare între 4-8 ședințe de Velashape, la distanță de 7-14 zile între ele.

RADIOFRECVENȚA TRIPOLARĂ

Este o procedura corporala neinvaziva utilizata impotriva celulelor adipoase, vergeturilor si tesutului flasc. Undele de Radiofrecventa penetreaza toate cele trei straturi ale pielii, si cresc temperatura pana la 41-42 grade la suprafata pielii, in timp ce in intermediul tesutului tratat ajunge pana la 60-65 grade reusind astfel sa lichifieze si sa elimine depozitele de grasime si tesut adipos din zonele tratate.

Procedura are un rol important de crestere a productiei de colagen-endogen acesta fiind responsabil de aspectul plin de tonifeiere, perfect intins al pielii si de reducerea vergeturilor si a aspectului de coaja de portocala.

Tratamentul nu este dureros, este aplicabil pentru orice tip de piele si se simte o senzatie placuta de caldura. Regenerarea depozitelor de colagen si elastina confera fermitate si elasticitate pielii, aigurandu-i un aspect sanatos si intinerit.

TERAPIA CU VACUUM

Terapia cu vacuum este un masaj profund prin aspirație al țesuturilor cutanate care dislocă grăsimile ce provoacă inestetica celulită și ajută la eliminarea lor prin drenaj limfatic. Stimulează mecanismele naturale ale corpului în lupta împotriva celulitei, restabilind tonusul și fermitatea pielii.

Este recomandată în toate tipurile de celulită. Prin adâncimea la care lucrează aceasta reușește să spargă micro și macro nodulii celulitei, ajutând astfel la dispariția aspectului de coajă de portocală.

Terapia cu Vacuum folosește o ventuză aplicată pe zonele de tratament și este setată la o anumită frecvență pentru a disloca stratul de celulită și grăsime de pe musculatură. Se folosește un ulei esențial și o cremă anticelulitică foarte puternică cu acțiune lungă de la aplicare.

O ședință durează 20 - 30 de minute. În funcție de zona tratată și de programul selectat sunt necesare 6-10 ședințe cu pauze de o zi 2 între ele.

CRIOLIPOLIZA

Este o procedură de remodelare corporală non-invazivă care îngheață celulele adipoase, iar ulterior acestea sunt eliminate din organism gradual. Este singurul tratament nechirurgical și neinvaziv care elimină definitiv grăsimile în exces prin înghețarea celulelor adipoase. Criolipoliza presupune folosirea unor dispozitive (sonde) aplicate pe zona de tratament, folosind o membrană cu gel special cu rol în protecția pielii, apoi analizează țesutul și îl izolează de celelalte.

După câteva minute se simte o senzație de rece, în faza a doua țesutul absorbit în mâner și este adus treptat la temperatura de 20 grade, procedeu ce va determina eliminarea din organism a grăsimilor acumulate pe cale naturală prin sistemul limfactic.

Procedura nu necesită incizii sau anestezie, acesta fiind un avantaj major față de liposucție.

Criolipoliza reduce eficient țesutul cu până la 30% într-o singură ședință de tratament. Perioada dintre ședințe trebuie să fie de 30 - 40 de zile, pe aceeași zonă, iar rezultatele vor începe să fie vizibile după 15 zile, prin scăderea în cm.