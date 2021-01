Oferă un boost imunității tale cu Propolis C® ImunoComplex

Sezonul rece aduce cu sine o mulțime de peisaje și momente frumoase, dar tot acum apar și răcelile, pe care le poți lua destul de ușor fără un sistem imunitar bine pus la punct.

Deoarece un sistem imunitar sănătos reprezintă cel mai bun mecanism de apărare contra microbilor, bacteriilor și virusurilor care pot amenința starea ta de bine, menținerea acestuia în parametri optimi este esențială în sezonul care tocmai a început.

Și pentru că ingrediente ca vitamina C, propolisul, zincul sau vitamina D3 s-au dovedit a fi un real ajutor în întărirea imunității, Fiterman Pharma lansează Propolis C® ImunoComplex, o gamă ce oferă un BOOST DE IMUNITATE organismului tău, dar și celor dragi ție.

Cu o formulă special creată atât pentru adulți, cât și pentru copiii de peste 5 ani, Propolis C® ImunoComplex comprimate de supt se bazează pe 4 mecanisme diferite și 4 ingrediente naturale cu acțiune imunostimulatoare potențată: Vitamina C, Tinctură de propolis, Zinc și Vitamina D3. Produsul nu conține zahăr și este de ajutor atât pentru susținerea funcționării normale a sistemului imunitar, cât și ca adjuvant în cazul îmbolnăvirilor (ex: afecțiuni respiratorii) sau în perioada de convalescență.

Pentru copiii începând cu 1 an, Propolis C® ImunoComplex sirop conține un complex de 6 ingrediente naturale, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar: Tinctură de propolis, Extract uscat din fructe de soc, Extract uscat de Echinacea, Vitamina C, Extract uscat din fructe de măceș și Zinc. Siropul are gust plăcut, fiind ușor de administrat și acceptat de copii.

Alături de un stil de viață sănătos, gama Propolis C® ImunoComplex ajută la menținerea sănătății întregii familii!

Mai multe informații despre Propolis C® ImunoComplex găsiți pe site-ul www.fitermanpharma.ro. Produsele sunt disponibile atât pe shop.fitermanpharma.ro, cât și în farmacii.

