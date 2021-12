Suzeta - o decizie de moment ce influențează pe termen lung. Alegeți calitatea de la Little Prints 

Când un bebeluș vine pe lume nu are nicidecum vreun caiet de instrucțiuni. Și oricât v-ați informa, nimeni nu vă poate pregăti pentru nopțile pline de oboseală și plânset până în zori. Pe măsură ce prinde putere, la propriu, bebelușul plânge mai mult și mai des. Cu o forță ce ar trezi și tot cartierul. Când colicii vă dau bătăi de cap, suzeta pare să fie o alegere bună.

Pare sau chiar și este, dacă vă orientați din start spre suzete de calitate. Un astfel de accesoriu îl găsiți pe oriunde pe rafturile magazinelor de nișă, în farmacii de asemenea. Deși sunt imediat disponibile și accesibile, trebuie să vă gândiți numaidecât la calitate. Iar de acest lucru se preocupă deja Little Prints, e-shop cu produse premium pentru bebeluși.

Suzeta - când o dăm bebelușului și ce alegem

Nu pare mare filozofie să alegi o suzeta. În fond, este doar un accesoriu, nu-i așa? În realitate însă, suzeta poate fi o poveste de drum lung. Căci mulți dintre cei care îi dau de gust, se vor obișnui cu ea și își vor alina durerile și stările de frică numai și numai cu ea. Suzeta a fost subiect intens discutat într-o perioadă și, din necunoștință de cauză, în seama ei a fost pusă precara dezvoltare a cavității orale și nu numai. Aceste aspecte sunt însă de domeniul trecutului când vine vorba despre suzetele Bibs și Frigg, de la Little Prints.

Ce este diferit la aceste suzete se referă la siliconul sau latexul natural din care tetina este realizată. Aceasta are forma sânului mamei, este flexibilă și ca formă și textură se apropie fidel de realitate. Astfel, bebelușul se va simți mai liniștit, ca la sânul mamei. Acesta este și secretul pentru care o astfel de suzetă este imediat acceptată de bebeluș.

Suzeta poate fi cea care alină plânsul nopților. Best friend în perioada de erupție dentară sau când colicii își fac de cap. De evitat însă a oferi suzeta când este ora de masă.

Bibs și Frigg, iată numele pe care veți dori să le țineți minte

La Little Prints în gama de suzete calitatea premium este în prezența suzetelor de la Bibs și Frigg. Acestea sunt the best from the best. Bibs este un nume colosal, de talie internațională. Suzetele sub acest brand sunt cu design clasic, tetină ieșită în afară, sunt ușoare și vin și în varianta glow in the dark de asemenea. Pot fi rotunde, cu formă de fluture a suportului.

Cât despre cele de la Frigg, sunt o altă versiune despre ce înseamnă calitatea acestor accesorii. Sunt în Danemarca produse, au scutul curbat și nu vor atinge pielea din jurul gurii. Vor face așadar că iritațiile să nu apară, cel mai adesea acest lucru fiind posibil pe fondul umezelii create în jurul gurii, din cauza salivei.

O recentă colecție semnată Frigg are la capitolul design note subtile de eleganță. Au marginea imitație a unei frânghii și nu degeaba se numește linia Rope.

Suzetele care vă încântă!

Ce-i drept bebelușul trebuie să fie încântat de suzete. Însă cei mari se hrănesc cu entuziasmul de a vedea pe bebeluși veseli și alinați de dureri cu suzeta. Pentru că vor fi purtate peste tot, aveți grijă de ele. În cadrul acestui e-shop veți descoperi de asemenea și alte câteva accesorii utile, cum ar fi lanțul de suzetă, dar și protecția din silicon. Astfel, veți preveni ca tetina să atingă tot felul de suprafețe sau chiar pierderea acestui accesoriu prețios. La figurat spus, căci devine mult îndrăgit. În realitate, la capitolul prețuri veți constata că acestea sunt chiar accesibile.

Cine s-ar fi gândit că cel puțin în primul an serile liniștite vin când suzeta potrivită este la îndemână? Nu subestimăm acest accesoriu, deci. Atunci când vă hotărâți să îi dai o șansă, alegeți o suzetă de calitate. Această o veți găsi negreșit la littleprints.ro, alături de alte și alte produse premium pentru bebeluși. Pentru că încă de când era în burtică și tot timpul după ce vine pe lume, bebelușul este darul prețios din viața voastră. Cum altfel să faceți alegeri pentru acesta dacă nu dintre cele de top?

