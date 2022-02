QVIT DEFENSE, unicul supliment alimentar sub forma de film bucal, s-a lansat in Romania

QVIT DEFENSE reinventeaza lumea suplimentelor alimentare din Romania

De azi, ai la indemana cea mai cea inovatie la capitolul suplimente alimentare: QVIT DEFENSE. Crede-ne pe cuvant! Si uite de ce: vedeta noastra, QVIT DEFENSE, reinventeaza conceptul de supliment alimentar, deoarece acesta este primul mix de vitamine, minerale si antioxidanti sub forma de film bucal.

QVIT DEFENSE mizeaza pe un mix exceptional de antioxidanti si vitamine – resveratrol, coenzima Q10, seleniu si vitamina D, care dau un boost luptei antiimbatranire. Si asta nu e tot: QVIT DEFENSE ni se devaluie sub o forma farmaceutica total unica, film bucal, ceea ce asigura o biodisponibilitate superioara.

Fabricat in Suedia, QVIT DEFENSE combina o metoda patentata de extragere a resveratrolului, cu forma unica de administrare sub forma de film bucal mucoadeziv. Avantajul? Filmul bucal cu vitamine este o pelicula fina, pe care o poti lipi pe cerul gurii sau interiorul obrazului, iar de aici absorbtia vitaminelor se face direct prin mucoasa bucala.

In plus, QVIT DEFENSE nu contine orice fel de reserveratol, ci Veri-te Resveratrol. Mai exact, 100% trans resveratrol obtinut printr-un proces inovativ de fermentare care ii confera o puritate de peste 98%. Suna incredibil, nu-i asa? Dar nu doar ca suna, ci este pe bune!

Beneficiile principiilor active

Resveratrolul este cel mai cunoscut si cercetat antioxidant, care are efecte complementare la nivel celular si sistemic, cu beneficii asupra sanatatii intregului organism. Acest antioxidant patrunde in celule si ajuta la revigorarea mitocondriilor, contribuind la cresterea energiei si vitalitatii. Si de aici, efectul de de protectie celulara si anti-imbatranire. Alaturi de resveratrol, coenzima Q 10 este binecunoscuta pentru efectele protectoare cardiovasculare iar Vitamina D, prin mecanismul complex de actiune ajuta la sustinerea imunitatii si a sanatatii sistemului osos. Astfel putem vorbi de o abordare holistica a proceselor de imbatranire.

QVIT DEFENSE. Ce il face special?

QVIT DEFENSE este un produs inovator din ”n” motive. Forma de prezentare surprizatoare si usor de administrat, patentele de cercetare inglobate si mixul magic continut. Insa, ce face diferenta in cazul QVIT DEFENSE este cantitatea de resveratrol in cea mai pura forma si cu cea mai inalta biodisponibilitate pe care o inglobeaza. De aceea, QVIT DEFENSE te ajuta sa functionezi mai bine, dar si sa iti sustii sistemul imunitar sau sa iti protejezi sistemele cardiovascular, nervos si osos, Plus bifezi si un mega boost de energie.

Afla mai multe despre QVIT DEFENSE aici si nu ezita sa il incerci cat mai repede.

https://inovapharma.ro/

Vizionare placuta