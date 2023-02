De ce nu slăbesc deși țin dietă este deseori una dintre replicile pe care le aud specialiștii nutriționiști de la pacienții care le trec pragul. Specialistul nutriționist Wasim Nazer explică foarte clar că există o serie de greșeli pe care le fac cei care sunt într-un program de slăbit. În plus, tot acesta spune că aceste greșeli aparent nevinovate înseamnă câteva kilograme bune în plus, iată de unde dezamăgirea de a nu da rezultate dieta.

De ce nu slăbesc deși țin dietă. Care sunt greșelile pe care le faci

„Înainte de toate vreau să explic un lucru clar. Ți-ai propus să slăbești 10 kilograme în 2 săptămâni? Te invităm să revii cu picioarele pe pământ. Așteptările tale nu numai că sunt periculoase, dar sunt aproape imposibil de dus la bun sfârșit. Stabilește-ți obiective realiste chiar dacă o să dureze ceva mai mult până când o să vezi rezultatele dorite. Încă un sfat ca să slăbești și să ai parte de rezultate de durată: dacă slăbești rapid șansele să pui la loc kilogramele este destul de mare.”, explică nutriționistul Wasim Nazer.

1. Nu dormi cum trebuie. Somnul odihnitor este vital, dacă nu te odihnești cum trebuie o să-ți fie destul de greu să slăbești.

2. Nu bei destulă apă. Dacă vrei să slăbești trebuie să ai mare atenție ce lichide consumi. Dacă bei cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi nu o să-ți fie la fel de foame.

3. Mănânci pe fugă. Încearcă să nu-ți distragi atenția uitându-te la TV sau butonând telefonul și mănâncă încet. Atunci când mănânci reped riști să consumi mai mult decât aveai, de fapt, nevoie.

4. Mănânci prea des sau prea rar. Pare că mănânci puțin, dar te trezești cu kilograme în plus? Atunci când mănânci prea rar s-ar putea ca singura ta masă să fie o adevărată bombă calorică.

5. Bei alcool. Respecți cu strictețe planul alimentar, dar mai scapi din când în când la câteun pahar de alcool. Avem o problemă! Dacă vrei să slăbești trebuie să stai departe de alcool.

6. Te antrenezi prea puțin sau deloc? Fă-ți timp cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi și încearcă să te antrenezi pentru o oră măcar de 3 ori pe săptămână.

Ce e recomandat să faci, pentru a reuși o dietă:

1. Sa consumam calorii de buna calitate, sanatoase, atunci cand iti faci calculul de colorii

2. La orice masa, trebuie sa consumi proteine in cantitate mica, pentru ca proteina raman mai mult timp in stomac si nu vei mai simti, rapid, senzatia de foame.

"Totodată, dacă în prima săptămână, ai slăbit, spre exemplu, 5 kilograme, în următoarele săptămâni nu este o regulă să ai același ritm de scădere. Prima oară, elimini apa, apoi din grăsimi. Dacă ai eliminat un surplus mare de apă din organism, atunci când renunți la dietă, recuperezi mult mai rapid cantitatea de apa pierdută.", conchide nutriționistul Wasim Nazer.