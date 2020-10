Despre #antante design#

AnTanTe Design, un concept 100% romanesc conturat in anul 2009 de doua foarte bune prietene, Raluca Valeanu si Ioana Vlasceanu, se evidentiaza prin pictura manuala realizata pe obiecte vestimentare create in atelierul din Bucuresti.

Povestea conceptului AnTanTe a inceput sa prinda contur in anul 2009 din dorinta noastra de a crea obiecte vestimentare unice, care spun o poveste.

Accentul AnTanTe este definit de pictura manuala realizata pe obiectele vestimentare create cu foarte multe idei si povesti in atelierul echipei noastre din Bucuresti.

AnTanTe, asa cum inspira si numele, este un concept tineresc care s-a dezvoltat si reinventat in fiecare an si este dovada ca prin pasiune, creativitate si implicare 200% se poate construi um concept vestimentar care iese din tipare.

Piesele AnTanTe Design, unicat sau in serii limitate, sunt create integral cu foarte multa grija in atelierul echipei,.

Inca de pe bancile facultatii, acolo unde ne-am si cunoscut, ne-am dat seama ca ne potrivim si completam perfect si am pornit impreuna cu pasi mici dar foarte hotarati inspre realizarea unui vis in care credem in continuare cu tarie. In fiecare an am adunat multa experienta, ne-am marit echipa si in acelasi timp ne-am sudat prietenia construind un concept vestimentar de care suntem mandre.

Atentia la detalii, croielile simple, versatile dar atipice combinate cu picturi si detalii realizate manual fac ca in fiecare an AnTanTe sa stranga noi povesti si clienti!

De la #antante design#