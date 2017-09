Cadouri potrivite pentru zodia Balanta

Cadouri personalizate pentru zodia Balanta

Despre nativele zodiei Balanta, spre exemplu, se stie ca sunt personalitati puternice, capricioase, prietene de incredere si femei carismatice. Au in general o parere buna despre ele si obtin de fiecare data ce isi propun. Se dau in vant dupa bijuterii, parfumuri si cam dupa tot ce este scump si de lux. Materialul asta, insa, nu este despre cum sa arunci bani multi pe cadouri, ci despre cum sa aduci zambetul pe buze sarbatoritei/sarbatoritului.

Potrivite zodiei Balanta sunt cadourile personalizate. Un tricou cu mesaj haios si sincer, cum este "This is my I hate everyone today shirt", o sa fie purtat cu mandrie de femeia si barbatul Balanta deopotriva.

Femeia Balanta isi va asuma ca este "diva biroului", asa ca o cana personalizata cu acest mesaj o sa ii gadile orgoliul si o sa o faca sa se simta bine in fiecare zi.

La fel si perna "imbratiseaza-ma", pentru ca balantele vor sa se simta mereu protejate, dar nu intotdeauna de iubitul lor.

Tricou personalizat Cana personalizata Perna Imbratiseaza-ma