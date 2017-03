Ce pantofi sport se potrivesc in mai multe tinute

Nimic si nimeni nu o sa ma convinga ca poti face treaba mai bine decat atunci cand ai in picioare o pereche de pantofi sport care iti ofera libertate in miscare. Intr-adevar, nu am sa ma incalt cu adidasi sau tenisi la un eveniment care se desfasoara in restaurante sau localuri selecte, dar in restul timpului cu greu ma scoti din ei.

Imi plac la nebunie si, avand in vedere ca ii pot adapta la tinute din diferite stiluri, nu vad ce m-ar impedica sa ii inlocuiesc cu incaltamintea cu toc, pe care o admir, dar care imi incurca adesea echilibrul.

Asa ca pentru astazi am luat o pereche de pantofi sport si i-am introdus in tinute pentru toate stilurile si gusturile. Am ales o pereche cu platforma, acest model fiind la mare cautare in acest sezon.