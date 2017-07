Produse de machiaj bune sub 20 lei: 6 sugestii

Produse de machiaj pentru toate buzunarele

Sunt pro truse de machiaj si prefer sa am o singura trusa cu peste 20 de culori decat sa detin mici farduri a cate doua culori. Asta pana cand trebuie sa merg in vacanta si imi dau seama ca trusa de machiaj ocupa prea mult loc in bagaj si oricum nu o sa folosesc toate culorile.

Asa ca pastrez mini truse de farduri cu 2, maxim 3 culori. Am gasit online toate nuantele la preturi foarte mici.

Rimelul, singurul produs cosmetic fara care nu as iesi din casa, se gaseste si el la un pret generos. Atata timp cat are o pensula care-mi alungeste genele si le ofera volum, compania care a produs rimelul nici nu ma intereseaza.

Fard de pleoape Miss Sporty Rimel negru Miss Sporty Kit pentru sprancene Rimmel

Eu zic ca pentru vara asta, daca intentionezi sa-ti reimprospatezi trusa de machiaj, sa iti indrepti atentia catre magazinele online si produsele lor la preturi accesibile.

Astfel vei putea pune deoparte niste banuti ca sa te plimbi toata vara si sa te bucuri de momente de neuitat.

Si nu uita sa verifici data expirarii atat a produselor pe care urmeaza sa le cumperi, cat si a celor pe care le ai deja.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By ADfoto