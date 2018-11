O geacă potrivită acum că gradele din termometre au mai scăzut. Acest tip de jachetă croită în stil parka este prevăzută cu glugă și blană artificială pentru a-ți ține de cald și pentru a te proteja de frig.

Are o lungime ideală care îți acoperă spatele, are buzunare laterale încăpătoare și închiderea este sigură, cu fermoar. Nu este strâmtă, ceea ce o face comodă, are inserții decorative și se potrivește oricărui stil.